Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Μάγια Χβαλίνσκα το πρωί της Παρασκευής (16/10) περίπου στις 10:00 π.μ. με μοναδικό στόχο να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να περάσει στα ημιτελικά του WTA 1000 στη Γουχάν.
Ο αγώνας της Ελληνίδας πρωταθλήτριας με την Πολωνή τενίστρια θα είναι ο τρίτος κατά σειρά στο πρόγραμμα των αυριανών προημιτελικών του Wuhan Open. Ενδιαφέρον έχει το ζευγάρι της Ίγκα Σβιόντεκ με την νικήτρια του Aν Λι-Τζανίς Τσεν από το οποίο θα προκύψει και η αντίπαλος της Σάκκαρη στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αν φυσικά η Ελληνίδα, Νο.30 στο κόσμο, ξεπεράσει το εμπόδιο της Χβαλίνσκα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημτελικών της Παρασκευής (16/10)
- Ντιάνα Σνάιντερ(Νο.11)-Γελένα Οσταπένκο(Νο.12)
- Ελίνα Σβιτολίνα(Νο.6)-Σόνεϊ Κάρταλ(Νο.170)
- Μαρία Σάκκαρη(Νο.35)-Μάγια Χβαλίνσκα(Νο.20)
- Ιγκα Σβιόντεκ(Νο.9)-Aν Λι(Νο.31)/Τζανίς Τσεν(Νο.39)