Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Μάγια Χβαλίνσκα το πρωί της Παρασκευής (16/10) περίπου στις 10:00 π.μ. με μοναδικό στόχο να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να περάσει στα ημιτελικά του WTA 1000 στη Γουχάν.

Ο αγώνας της Ελληνίδας πρωταθλήτριας με την Πολωνή τενίστρια θα είναι ο τρίτος κατά σειρά στο πρόγραμμα των αυριανών προημιτελικών του Wuhan Open. Ενδιαφέρον έχει το ζευγάρι της Ίγκα Σβιόντεκ με την νικήτρια του Aν Λι-Τζανίς Τσεν από το οποίο θα προκύψει και η αντίπαλος της Σάκκαρη στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αν φυσικά η Ελληνίδα, Νο.30 στο κόσμο, ξεπεράσει το εμπόδιο της Χβαλίνσκα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημτελικών της Παρασκευής (16/10)