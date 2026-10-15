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Σάκκαρη: Το πρωί της Παρασκευής απέναντι στην Χβαλίνσκα
15/10/2026
ΤΕΝΝΙΣ

Σάκκαρη: Το πρωί της Παρασκευής απέναντι στην Χβαλίνσκα

Newsroom

Η μάχη της Μαρίας Σάκκαρη απέναντι στην Μάγια Χβαλίνσκα το τρίτο κατά σειρά παιχνίδι του προγράμματος το πρωί της Παρασκευής (16/10), για τα προημιτελικά του Wuhan Open.

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Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Μάγια Χβαλίνσκα το πρωί της Παρασκευής (16/10) περίπου στις 10:00 π.μ. με μοναδικό στόχο να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να περάσει στα ημιτελικά του WTA 1000 στη Γουχάν.

Ο αγώνας της Ελληνίδας πρωταθλήτριας με την Πολωνή τενίστρια θα είναι ο τρίτος κατά σειρά στο πρόγραμμα των αυριανών προημιτελικών του Wuhan Open. Ενδιαφέρον έχει το ζευγάρι της Ίγκα Σβιόντεκ με την νικήτρια του Aν Λι-Τζανίς Τσεν από το οποίο θα προκύψει και η αντίπαλος της Σάκκαρη στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αν φυσικά η Ελληνίδα, Νο.30 στο κόσμο, ξεπεράσει το εμπόδιο της Χβαλίνσκα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημτελικών της Παρασκευής (16/10)

  • Ντιάνα Σνάιντερ(Νο.11)-Γελένα Οσταπένκο(Νο.12)
  • Ελίνα Σβιτολίνα(Νο.6)-Σόνεϊ Κάρταλ(Νο.170)
  • Μαρία Σάκκαρη(Νο.35)-Μάγια Χβαλίνσκα(Νο.20)
  • Ιγκα Σβιόντεκ(Νο.9)-Aν Λι(Νο.31)/Τζανίς Τσεν(Νο.39)

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