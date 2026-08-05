Πατρικίδης: «Τα κορίτσια έδειξαν μεγάλη ψυχική δύναμη»

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Θανάσης Πατρικίδης μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Φερεντσβάρος με 3-2 και την πρόκριση στον τελικό του ομίλου του δεύτερου προκριματικού του Womens Champions League όπου και θα αντιμετωπίσει την Μπραν.

Ο προπονητής που επανέφερε τον «δικέφαλο του βορρά» στην κορυφή της Ελλάδας ανέφερε μετά την μεγάλη πρόκριση τα εξής: «Αντιμετωπίσαμε την οικοδέσποινα του ομίλου, μια ομάδα που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο ετοιμότητας από εμάς, καθώς το πρωτάθλημά της ξεκινά αυτό το Σάββατο. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο και για εμάς.

Παρότι δεχθήκαμε την ισοφάριση σε μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες του αντιπάλου, η εικόνα του αγώνα ήταν υπέρ μας. Δημιουργήσαμε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες και, αν είχαμε πετύχει τρία ή ακόμη και τέσσερα γκολ περισσότερα, δεν θα ήταν καθόλου υπερβολικό με βάση την εξέλιξη του παιχνιδιού.

Τα κορίτσια έδειξαν για ακόμη μία φορά αγωνιστικό χαρακτήρα, συγκέντρωση στον στόχο και μεγάλη ψυχική δύναμη. Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, απέδειξαν ότι μπορούν να διαχειρίζονται σωστά τόσο τις απαιτήσεις του αγώνα όσο και την πίεση των κρίσιμων στιγμών, γεγονός που μας οδήγησε στη νίκη.

Η προσπάθειά τους είναι πραγματικά αξιέπαινη. Μέσα από όμορφο και δημιουργικό ποδόσφαιρο καταφέρνουμε να συνδυάζουμε την καλή εμφάνιση με τα θετικά αποτελέσματα.

Πλέον στρέφουμε την προσοχή μας στον επόμενο αγώνα απέναντι στην Brann, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, όπου θα χρειαστεί να παρουσιαστούμε ακόμη καλύτεροι για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας».