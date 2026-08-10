Ανδρεόπουλου: «Είμαστε ένα βήμα πριν τον μεγάλο μας στόχο»

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε εύκολα της Νορβηγίας με 82-52 και προκρίθηκε στον τελικό του Eurobasket U16 όπου χρειάζεται τη νίκη για την άνοδο στην Α' Κατηγορία.

«Κρατάμε τη νίκη Είμαστε ένα βήμα πριν τον μεγάλο μας στόχο. Ξεκινήσαμε τον αγώνα πάρα πολύ αγχωμένα. Προφανώς λόγω της σημαντικότητας του παιχνιδιού. Νομίζω ότι είδαμε λίγο την εικόνα μας μόλις τα παιδιά απελευθερώθηκαν. Αυτό που γίνεται εδώ είναι εξαιρετικό. Η ατμόσφαιρα είναι τρομερή. Στο ξεκίνημα των αγώνων βγάζουμε λίγο άγχος αλλά πάντα στο δεύτερο ημίχρονο γινόμαστε καλύτεροι» δήλωσε η ομοσπονδιακή τεχνικός και συνέχισε:

«Ακολουθεί ένας μεγάλος τελικός με μια ομάδα που σε εμένα φαίνεται εξαιρετική. Πάμε για μια μάχη. Έχουμε έναν πολύ μεγάλο στόχο μπροστά μας. Θα μετρήσουν πάρα πολλά πράγματα. Μακάρι το γήπεδο να είναι όπως τώρα και να χαρεί ο κόσμος ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, γιατί είναι παιχνίδι και τα κορίτσια είναι παιδιά».

Η Ρέα Λάσκαρη είπε από τη πλευρά της: «Στην αρχή μπήκαμε στον αγώνα αγχωμένες και φαινόταν. Παίζαμε έναν ημιτελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στη χώρα μας. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ πιο δυνατά. Είχαμε καταλάβει τον αντίπαλο και πετύχαμε να τελειώσουμε νωρίς το παιχνίδι. Τώρα, έχουμε μπροστά μας τον τελικό με την Ισλανδία. Γι αυτόν τον αγώνα δουλεύαμε ενάμιση μήνα. Θέλαμε και περιμέναμε αυτό το παιχνίδι. Θα μπούμε στον αγώνα πολύ συγκεντρωμένες από την αρχή. Θέλουμε να δείξουμε τι αξίζουμε».

Όσο για την Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου; «Ουσιαστικά ο σημερινός αγώνας ήταν σαν ένας τελικός για εμάς γιατί θέλαμε να πάρουμε την πρόκριση και να πάμε στον αυριανό παιχνίδι. Στην αρχή μπήκαμε στον αγώνα αγχωμένες. Πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πιο συγκεντρωμένες και πήραμε τη νίκη. Με την ίδια συγκέντρωση θα πάμε και στον τελικό με την Ισλανδία».