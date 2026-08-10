Η Εθνική Ελλάδας πήρε εύκολα το εισιτήριο για τον τελικό του Eurobasket U16 Β' Κατηγορίας στα Ιωάννινα, κερδίζοντας δια περιπάτου την Νορβηγία με 82-52.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Λίζα Ιτόγια, η οποία ήταν η καλύτερη της Εθνικής έχοντας 20 πόντους (5/9διπ., 1/2τρ., 7/9β.), ανέβηκε στην εξέδρα και χτύπησε το τύμπανο θέλοντας να δώσει το σύνθημα των πανηγυρισμών για την πρόκριση στον τελικό.

Και όχι μόνο αυτό καθώς έστειλε και το δικό της ανατριχιαστικό μήνυμα κατά του ρατσισμού!

Συγκεκριμένα ανέφερε χαρακτηριστικά σε story στο Instagram: «Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλά και μόνο εξαιτίας του χρώματος του δέρματός μου. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου.

Είμαι Ελληνονιγηριανή. Θα μπορούσα να βρίσκομαι τώρα στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα όπου μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου».