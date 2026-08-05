Ένας φοβερός και τρομερός ΠΑΟΚ συνέχισε το υπέροχο ταξίδι του στο Champions League ξεπερνώντας το εμπόδιο και της Φερεντσβάρος. Οι «ασπρόμαυρες» επικράτησαν με 3-2 στην παράταση και προκρίθηκαν στον τελικό του ομίλου που διεξάγεται στην Βουδαπέστη για τον 2ο προκριματικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Εκεί τα κορίτσια του Θανάση Πατρικίδη θα αντιμετωπίσουν την πρωταθλήτρια Νορβηγίας Μπραν, η οποία επικράτησε με το εμφατικό 5-0 της Μιτρόβιτσα. Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τις Νορβηγίδες θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 17:30 και εκτός εξαιρετικού απροόπτου, καθώς επίσημα ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ που έχει δείξει και τα υπόλοιπα ματς της πορείας του «δικεφάλου του βορρά» προς την League Phase. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει θα προκριθεί στα Play Offs όπου σε διπλούς αγώνες θα διεκδικήσει την πρόκριση στα... αστέρια.

Έχουν εξασφαλίσει θέση στους «16» του Europa League

Αξίζει να αναφερθεί πως ο ΠΑΟΚ με τη νίκη επί της Φερεντσβάρος και την πρόκριση στον τελικού του ομίλου για τον 2ο προκριματικό γύρο, ακόμα και αν αποκλειστεί από την Μπραν το Σάββατο έχει εξασφαλίσει την θέση στις «16» καλύτερες ομάδες του Europa League.