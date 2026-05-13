Το Αμβούργο πρωτοπορεί και προσλαμβάνει την πρώτη γυναίκα αθλητική διευθύντρια στην ιστορία της Bundesliga

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Bundesliga μια γυναίκα αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικής διευθύντριας, με την Καθλίν Κρούγκερ να θέτει ακόμα ένα ορόσημο στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Το Αμβούργο ανακοίνωσε την πρόσληψη της Κρούγκερ, που δεν αποτελεί μια τυχαία περίπτωση στον χώρο, αλλά έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία 17 ετών στη Μπάγερν Μονάχου. Μόλις ολοκλήρωσε την καριέρα της ως παίκτρια, εντάχθηκε αμέσως στη διοίκηση της ομάδας ως βοηθός του τότε αθλητικού διευθυντή, Κρίστιαν Νέρλινγκερ.

🚨 Another historic move in German football 🇩🇪



Kathleen Krüger, former Bayern women's midfielder, becomes Hamburg's Sporting Director.



The role is traditionally in charge of all men's football activities including hiring or firing coaches and transfers.



Τρία χρόνια αργότερα, το 2012, αναβαθμίστηκε σε Team Manager της ομάδας ανδρών, αναλαμβάνοντας όλο το οργανωτικό κομμάτι, θέση στην οποία παρέμεινε για πολλά χρόνια και την έκανε γνωστή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ήταν η «αφανής ηρωίδα» πίσω από μεγάλες επιτυχίες των Βαυαρών, κερδίζοντας τον σεβασμό προπονητών όπως ο Πεπ Γκουαρδιόλα και ο Χάνσι Φλικ κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Πριν στραφεί στην προπονητική υπήρξε επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια αγωνιζόμενη ως μέσος στην Μπάγερν επί σειρά ετών. Σε ηλικία 24 ετών αποφάσισε να αποχωρήσει από τη δράση για να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων, ωστόσο συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον σύλλογο του Μονάχου από άλλα πόστα.

Μέχρι στιγμής πρόκειται για μια χρονιά-σταθμό για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο της Γερμανίας. Μόλις τον περασμένο μήνα, η Μαρί-Λουίζ Έτα έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κάθισε στον πάγκο της Ουνιόν Βερολίνου οδηγώντας μάλιστα πρόσφατα την ομάδα σε σπουδαία νίκη επί της Μάιντς.