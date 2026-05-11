Ιστορική νίκη της Μαρί-Λουίζ Έτα στον πάγκο της Ουνιόν!

Η Μαρί-Λουίζ Έτα έγραψε ξανά ιστορία, αυτή τη φορά όχι μόνο με την παρουσία της στον πάγκο, αλλά και με το πρώτο της μεγάλο αποτέλεσμα στον πάγκο της ομάδας.

Η προπονήτρια της Ουνίον Βερολίνου έγινε πριν λίγο καιρό η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε ομάδα σε ένα από τα πέντε κορυφαία ανδρικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ήταν ήδη κάτι τεράστιο από μόνο του και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Όμως τώρα έκανε και το επόμενο βήμα, καθώς οδήγησε την ομάδα της στην πρώτη της νίκη.

Στην εκτός έδρα αναμέτρηση με τη Μάιντζ η Ουνίον έφυγε με το «διπλό» χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο στους γηπεδούχους.Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 38’ με τον Ίλιτς και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 1-0. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η Μάιντζ αντέδρασε και ισοφάρισε στο 48’ με τον Μπέκερ, βάζοντας ξανά φωτιά στο παιχνίδι. Για αρκετή ώρα το ματς έμοιαζε να πηγαίνει προς την ισοπαλία, όμως η ομάδα της Μαρί-Λουίζ Έτα είχε τον τελευταίο λόγο. Στο 88’ ο Μπερκ έκανε το 2-1 και στις καθυστερήσεις, στο 90+1’, ο Γιουράνοβιτς «σφράγισε» τη νίκη γράφοντας το τελικό 3-1.φιλοξενούμενους.