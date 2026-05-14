Ξεχωριστή ημέρα θα είναι για τέσσερις τεράστιες πολίστριες του Ολυμπιακού το ερχόμενο Σάββατο. Συγκεκριμένα οι Πειραιώτες με ανακοίνωσή τους ενημέρωσαν πως στην αναμέτρηση με την Σαμπαντέλ για το Champions League, θα βραβευτούν οι Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη.

Τέσσερις αθλήτριες που έχουν γράψει την δική τους ιστορία στον Ολυμπιακό κατακτώντας συνολικά 65 τίτλους με τους Πειραιώτες. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. τιμά τέσσερις εμβληματικές μορφές της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου μας. Τέσσερις θρύλους του Θρύλου!

Το Σάββατο (16/5, 19:00), στον δεύτερο προημιτελικό του Champions League με την Σαμπαντέλ, στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, ο σύλλογός μας θα βραβεύσει τις σπουδαίες Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη για την τεράστια προσφορά τους στον Ολυμπιακό.

Τέσσερις αθλήτριες που συνέδεσαν το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας μας και πανηγύρισαν αθροιστικά, όλες μαζί, 65 τίτλους, γράφοντας «χρυσή» ιστορία με το «ερυθρόλευκο» σκουφάκι».