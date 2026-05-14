Σημαντική ενίσχυση για τον Σπόρτινγκ, καθώς ανακοίνωσε τη Νάγια Στολίγκα.

Η 20χρονη γκαρντ θα παίξει για την ομάδα των Πατησίων, έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική σεζόν στην Α1 γυναικών με τον Πρωτέα Βούλας, κατακτώντας μάλιστα το βραβείο της καλύτερης νέας παίκτριας της χρονιάς.

«Δουλεύω σκληρά. Ξεκουράζομαι κιόλας, αλλά είναι πιο πολύ η δουλειά μου, μου αρέσει η σκληρή δουλειά. Και ειδικά τώρα που είμαι και σε ένα επίπεδο που δεν μπορώ, δεν υπάρχουν λάθη στην Α1, πρέπει να δουλεύω και ήθελα να παίξω περισσότερο. Τι θα έκανα; Γι' αυτό έπρεπε να δουλέψω. Ήθελα να γίνω καλύτερη. Αυτό πιστεύω, η δουλειά μου», είχε δηλώσει η Νάγια Στολίγκα στη συνέντευξή της στο GWomen

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σπόρτνιγκ:

«Στον ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ και η Νάγια Στολίγκα

Με μεγάλη χαρά και με ανυπομονησία γι’ αυτά που θα ακολουθήσουν, ο ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ανακοινώνει την απόκτηση της Νάγιας Στολίγκα (20, 1μ.73).

Η κορυφαία U23 μπασκετμπολίστρια της Α1 Γυναικών για τη σεζόν 2025/26 μετακομίζει από τον Πρωτέα Βούλας στα Πατήσια, για να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο της ομάδας και για να αποτελέσει ένα σημαντικό μέλος του συνόλου που χτίζει ο προπονητής Σταύρος Νανάκος.

Η Στολίγκα, διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες, αλλά και με την Εθνική Γυναικών εδώ και μερικούς μήνες, έκλεισε τη σεζόν με 8.5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 26 λεπτά συμμετοχής.

Με τον Πρωτέα η νεαρή μπασκετμπολίστρια κατέκτησε την πέμπτη θέση του πρωταθλήματος (2-0 νίκες τον ΠΑΣ Γιάννινα), ενώ αναδείχθηκε έξι φορές U23 MVP της αγωνιστικής. Έγραψε 571 λεπτά στη σεζόν, στην οποία εκτόξευσε τους αριθμούς της μετά από μία χρονιά (2024/25) στην οποία είχε μετρήσει 2.4 πόντους, 0.5 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ ανά 11.3 λεπτά.

Η Στολίγκα έκανε το ντεμπούτο της με την Εθνική Γυναικών στο “παράθυρο” της προκριματικής διαδικασίας για το EuroBasket 2027, καθώς αγωνίστηκε στα ματς με την Βόρεια Μακεδονία και την Δανία.

Έχει αγωνιστεί σε τέσσερα EuroBasket, το 2022 στο EuroBasket U16 (14.9 πόντοι, 1.7 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ), το 2023 στο EuroBasket U18 (11.5 πόντοι, 2.3 ριμπάουντ, 1 ασίστ), το 2024 στο EuroBasket U18 (9.3 πόντοι, 1.4 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ) και το 2025 στο EuroBasket U20 (13 πόντοι, 2.2 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ).

Πριν αγωνιστεί στον Πρωτέα Βούλας, θήτευσε στις Εσπερίδες και τον Αετό Καλλιθέας, αλλά και στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου.

Το ΔΣ του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ καλωσορίζει την Νάγια Στολίγκα και της εύχεται υγεία».