Γκλόρια Πριβιλέτζιο: «Να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας, να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας»

Η Γκλόρια Πριβιλέτζιο ξεκίνησε τον αθλητισμό από την κολύμβηση, όμως ένα challenge με φίλους της την έφερε σε επαφή με τον μαραθώνιο και κάπως έτσι άλλαξε η ζωή της.

Η 37χρονη, σήμερα, δρομέας εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε μια από τις πιο σημαντικές πρωταθλήτριες στον μαραθώνιο, ξεπερνώντας διάφορα εμπόδια στην αθλητική της πορεία.

Νικήτρια στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας το 2021 με 2ώρ.41:30, με συμμετοχές στα παγκόσμια πρωταθλήματα του Λονδίνου το 2017 και της Ντόχα το 2019, η Γκλόρια Πριβελέτζιο καλύπτοντας την απόσταση σε 2ώρ.35:31 τον Απρίλιο του 2019 στο Ρότερνταμ, παραμένει η 4η ταχύτερη Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος όλων των εποχών.

Μπορεί να μην έζησε τη συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως η ζωή της αποτελεί ένα παράδειγμα πώς μια αθλήτρια μπορεί παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, να έχει τον ρόλο της μητέρας και της εργαζόμενης.

Μητέρα ενός κοριτσιού κι ενός αγοριού και φυσικοθεραπεύτρια στο επάγγελμα, η Γκλόρια Πριβελέτζιο έχει και δύο μεταπτυχιακά, το ένα στην «Άσκηση και Υγεία» και από την Ιατρική Σχολή Αθήνας, στην «Αλγολογία, Φαρμακευτικές κι άλλες τεχνικές».

«Πάντα προτεραιότητα ήταν τα παιδιά, είχα ένα πλάνο, με πειθαρχία, αλλά δεν άλλαξε τίποτα στο πρόγραμμα της προετοιμασίας, αναγκάστηκα τις δύσκολες προπονήσεις αντί για το βράδυ να τις κάνω το πρωί, Ο ρόλος της μαμάς και της δουλειάς παράλληλα, σε κάνει λίγο ρομπότ, αλλά είχα κίνητρο στον αθλητισμό κι αυτό με οδηγούσε. Πάντα προσπαθώ να αξιοποιώ τον χρόνο μου. Ειχα κάποιους στόχους, που ήθελα να τους προσπαθήσω, είχα τη στήριξη από την οικογένειά μου και είπα "Πάμε κι όπως βγει"» δήλωσε η Πριβιλέτζιο σε συνέντευξή της στο «The Runners», της εξειδικευμένης ιστοσελίδας για το τρέξιμο iRun.

Επίσης αναφέρθηκε στην ψυχική υγεία, έχοντας στην πορεία της καριέρας της να διαχειριστεί το άγχος.

«Όπως μου είχε πει ο ψυχολόγος μου "Χαρούμενη μαμά, ίσον καλή μαμά". Μακάρι να είχα ξεκινήσει πολύ καλύτερα τη συνεργασία μαζί του, το άγχος μπορεί να σε απογειώσει ή να σε ρίξει εντελώς, πρέπει να το δουλέψεις πολύ μέσα σου, ειδικά για ένα μαραθωνοδρόμο που έχει μεγάλη σημασία κατά πόσο τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, που απαιτείται ψυχική δύναμη. Συνέχεια πρέπει να αναλύεις τις προσδοκίες, να αποβάλλεις τους παράγοντες που σε αγχώνουν, να κάνεις εσωτερική συζήτηση, να κάνεις συνεχή επαναπροσδιορισμό» εξηγεί η πρωταθλήτρια.

Παράλληλα η Γκλόρια Πριβιλέτζιο έστειλε το δικό της μήνυμα: «Σαν μαμά έχω μια αρχή, σίγουρα θα γίνουν λάθη, αλλά ας είμαστε εκεί και θα τα διορθώσουμε στην πορεία, αυτό θέλω να κάνω σαν γονιός, τα παιδιά μου να με θυμούνται δίπλα τους, να έχουμε ζήσει στιγμές μαζί.

Να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον φροντίζουμε, αν σκεφτούμε πόσο χρόνο χάνουμε από τις υποχρεώσεις μας, τη ρουτίνα μας, αν δεν βάλουμε ένα χρώμα στη ζωή μας, είτε λέγεται αθλητισμός, είτε χόμπι, αυτή φεύγει έτσι. Δηλαδή πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, για να μπορούμε μετά να είναι πιο αποτελεσματικοί στους άλλους τομείς και να λάμπουμε μέσα μας, όταν μέσα σου είσαι καλά, αυτό βγαίνει προς τα έξω».