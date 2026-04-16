Κομπανί: «Πρότυπο η Μαρί-Λουίζ Έτα, είναι κάτι ξεχωριστό»

Πρώτο θέμα στα ΜΜΕ και όχι άδικα ήταν ο διορισμός της Μαρί-Λουίζ Έτα και ο Βίνσεντ Κομπανί από τον πάγκο της Μπάγερν συνεχάρη την Ουνιόν Βερολίνου για την αποφαση να δώσει τα ηνία στη 34χρονη τεχνικό.

Πλέον η Έτα αποτελεί παρελθόν από τη U19 του συλλόγου και έχει πιάσει δουλειά στην πρώτη ομάδα, σε μια δύσκολη καμπή της σεζόν. Γράφοντας ιστορία στο Γερμανικό πρωτάθλημα, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει ομάδα της Bundesliga, διαδεχόμενη τον Στέφεν Μπάουμγκαρτ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Κομπανί τόνισε τον ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο της απόφασης :«Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για νεαρά κορίτσια, ώστε να μπορούν να δουν: "Μπορώ να προπονώ οπουδήποτε και να έχω μια επιτυχημένη καριέρα". Αυτές οι ιστορίες είναι πραγματικά σημαντικές. Αυτές οι βασικές στιγμές μπορούν εύκολα να υποτιμηθούν και οι άνθρωποι μπορούν να πουν: "Είναι απλώς μια προπονήτρια, έτσι πρέπει να της φερόμαστε". Αλλά είναι κάτι ξεχωριστό».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο άλλοτε αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι και νυν προπονητής της Μπάγερν ελπίζει ότι η Έτα δεν θα αντιμετωπιστεί ακριβώς όπως οι άνδρες συνάδελφοί της: η άμεση πίεση της δουλειάς. Κάλεσε τον σύλλογο και το κοινό να της δώσουν τον απαραίτητο χρόνο για να εφαρμόσει τις ιδέες της σε μια δύσκολη περίοδο για την ομάδα του Βερολίνου. Ο Βέλγος πρόσθεσε ότι ελπίζει «να έχουν υπομονή μαζί της».

Να θυμίσουμε πως η Έτα θα κάτσει στον πάγκο για τους τελευταίους πέντε αγώνες της τρέχουσας σεζόν πριν μεταβεί στη θέση του προπονητή της γυναικείας ομάδας την επόμενη σεζόν.