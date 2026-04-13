Η Ουνιόν Βερολίνου απάντησε με τρομερές ατάκες στα σεξιστικά σχόλια για την Μαρί- Λουίζ Έτα

Μια μέρα αφού η Μαρί-Λουίζ Έτα έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά της στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, αφού έγινε η πρώτη γυναίκα καθοδηγεί ομάδα στην Bundesliga, η ομάδα απάντησε όσους θέλησαν να αφήσουν σεξιστικά σχόλια και τους έβαλε στη θέση τους με τρομερές απαντήσεις.

Αναλυτικότερα η Ουνιόν Βερολίνου την εμπιστεύτηκε στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν, με μοναδικό στόχο της την παραμονή στα μεγάλα σαλόνια. Το γεγονός ότι μια γυναίκα αναλαμβάνει τα ηνία δεν άρεσε σε κάποιους, που άφησαν πικρόχολα και κακοπροαίρετα σχόλια. Ωστόσο η ομάδα δεν το άφησε έτσι, περνώντας στην αντεπίθεση. Τι έκανε; Απάντησε σε κάθε σχόλιο για την νέα προπονήτρια της ομάδας.

Όπως για παράδειγμα:

«Κριντζ. Πώς μπορεί κάποιος να εκνευρίζεται τόσο απλά. Δηλαδή είμαι σεξιστής επειδή είπα ότι θα με ντρόπιαζε να χάσω από εκείνη; Τότε είμαι και μισογύνης, επειδή θα με ντρόπιαζε να χάσω από τον Πολάνσκι»

Η απάντηση της ομάδας: «Αλλά αυτό ακριβώς είσαι, σεξιστής».

Ένα ακόμη σοκαριστικό σχόλιο: «Μερικές φορές η καλύτερη αντίδραση σε ένα tweet είναι απλώς η σιωπή, με την ελπίδα ότι το άτομο θα πεθάνει και θα το προσπεράσει κανείς κάνοντας scroll»

Η απάντηση: «σύνδρομο μικρού πέους»

sehe gerade die völlig intelligenten und angemessenen kommentare zur ersten weiblichen trainerin in der bundesliga pic.twitter.com/7UJBnaamsk — lia (@liarotweiss) April 12, 2026

Bei aller liebe, aber welcher Mann geschweige denn Fußballer nimmt eine Frau ernst wenn sie dir was von taktik oder fußball erzählen will pic.twitter.com/6ubF4HiBbR — Rustem Ramarsch (@Stanisegz) April 11, 2026

Να θυμίσουμε πως η 34χρονη πριν από την πρόσληψή της στην ομάδα ανδρών, είχε ήδη καταρρίψει ένα σπουδαίο ρεκόρ το 2023, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή στην ιστορία των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων!