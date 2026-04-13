Ποιες είναι οι γυναίκες που άνοιξαν τον δρόμο στο ποδόσφαιρο ανδρών ως προπονήτριες;

Η Μαρί-Λουίζ Έτα έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην ιστορία της Bundesliga. Ο διορισμός της στον πάγκο της Ουνιόν Βερολίνου, ειδικά σε μία τόσο κρίσιμη καμπή της σεζόν ανοίγει τον δρόμο για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο.

Αξίζει να αναφέρουμε πως η 34χρονη πριν από την πρόσληψή της στην ομάδα ανδρών, είχε ήδη καταρρίψει ένα σπουδαίο ρεκόρ το 2023, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα βοηθός προπονητή στην ιστορία των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων!

Ούσα πλέον η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην ιστορία της Bundesliga και γενικότερα των «Big 5» πρωταθλημάτων έχει γίνει πρώτο θέμα παγκοσμίως, και όχι άδικα. Το Gwomen σας παρουσιάζει άλλες σπουδαίες γυναίκες που εργάστηκαν και αυτές σε υψηλό επίπεδο.

Ας ξεκινήσουμε...

Το 1999 η Καρολίνα Μοράτσε είχε κάτσει στον πάγκο τη Βιτερμπέζε που αγωνίζεται στη Serie C για δύο ματς. Όμως Γαλλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου σύλλογος εμπιστεύτηκε μια γυναίκα για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας. Ο λόγος για την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, τη Κλερμόν. Αρχικά στις 7 Μαΐου 2014, ο σύλλογος ανακοίνωσε την Λένα Κόστα, όμως πριν καλά - καλά αρχίσει η σεζον, αποχώρησε. Η Κλερμόν επέλεξε ξανά γυναίκα και έδωσε τα κλειδιά στη Κορίν Ντιακρ. Μάλιστα το 2015 αναδείχθηκε από το France Football ως καλύτερη προπονήτρια της Ligue 2 και έμεινε στην ομάδα μέχρι το 2017, έπειτα ανέλαβε την εθνική ομάδα γυναικών της Γαλλίας.

Συνεχίζουμε με την Χάνα Ντίνγκλεϊ, που ανέλαβε ως υπηρεσιακή προπονήτρια τη Φόρεστ Γκριν Ρόβερς και έγραψε το όνομα της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου, ούσα η πρώτη γυναίκα που καθοδήγησε επαγγελματική ανδρική ομάδα στην Αγγλία και έμεινε 12 μέρες. Η Ντίνγκλεϊ έχει μακρά πορεία και στο ποδοσφαίρο γυναικών αφού έχει προπόνηση ομάδες όπως η Λίνκολν Σίτι, Νότιγχαμ Φόρεστ και Λέστερ Σίτι.

Τέλος έχουμε τη Σαμπρίνα Βίτμαν, όπου και πρόλαβε την Μαρί-Λουίζ Έτα, αφού τον Ιούνιο του 2024 έγινε πρώτη γυναίκα προπονήτρια επαγγελματικής ανδρικής ομάδας στη Γερμανία. Όταν ανέλαβε την Ίνγκολσταντ, αρχικά ως υπηρεσιακή. Όμως έχει το τιμόνι της ομάδας μέχρι και σήμερα.

