Μάρτυρες ενός ακόμα επεισοδίου ωμής οπαδικής βίας γίναμε το μεσημέρι του Σαββάτου (31/1), με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Οδυσσέα Μοσχάτου και ΑΕΚ να διακόπτεται λόγω ενός απίστευτου περιστατικού.

Πενήντα άτομα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν στο γήπεδο φωνάζοντας συνθήματα και σκορπίζοντας τον τρόμο στις εξέδρες.

Κατευθύνθηκαν προς τη μεριά των φιλάθλων της Ένωσης και επιτέθηκαν λεκτικά σε όσους βρίσκονταν εκεί, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες του GWomen, άσκησαν σωματική βία σε βάρος μίας γυναίκας η οποία έβλεπε εκείνη την ώρα το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ένας εκ των κουκουλοφόρων χτύπησε με μπουνιές τη γυναίκα στο στήθος της, με την ίδια να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι δεν χρειάζεται να διακομιστεί στο νοσοκομείο, ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητο το να εξεταστεί από τον γιατρό που βρισκόταν στο γήπεδο του Μοσχάτου.

Εκτός από την συγκεκριμένη φίλαθλο, υπήρξαν καταγγελίες και για άλλες αντίστοιχες επιθέσεις σε βάρος ατόμων που παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Όλα αυτά τα περιστατικά σημειώθηκαν μέσα σε μία κερκίδα γεμάτη οικογένειες και παιδιά.