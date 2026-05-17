Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Άρη με την ΑΕΚ, το τμήμα γυναικών της ομάδας της Θεσσαλονίκης σήκωσε το τρόπαιο μέσα στο «Παλέ».

Συγκεκριμένα η ομάδα μπάσκετ του Άρη, κατέκτησε το πρωτάθλημα της Α2 γυναικών ως αήττητη και πανηγύρισε την κούπα, μαζί με τους οπαδούς του Άρη μέσα στο «Αλεξάνδρειο».

Τα κορίτσια του Κώστα Κωτούλη, δέχτηκαν την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο κλειστό και πανηγύρισαν με τον καλύτερο τρόπο την επιστροφή τους στην Α1 γυναικών.

«Το αήττητο σερί σημαίνει πολλά για εμάς, γιατί είναι η επιβράβευση της καθημερινής δουλειάς, της συνέπειας και της νοοτροπίας που είχαμε από την πρώτη μέρα», δήλωσε στη συνέντευξή του στο GWomen ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας, Κώστας Κωτούλης.