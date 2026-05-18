Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς στο GWomen: «Μας γεμίζει χαρά το πρωτάθλημα στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια ιστορίας του επέστρεψε στο θρόνο και πανηγύρισε την κατάκτηση του 20ου πρωτάθλημα του! Ο Δικέφαλος του Βορά, αήττητος στο πρωτάθλημα εντυπωσίασε και επέστρεψε στην κορυφή!

Στο GWomen μετά τη μεγάλη γιορτή που έλαβε τόπο στην Τούμπα μίλησε ένα από τα βασικά γρανάζια της ομάδας, που έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις της. Ο λόγος για την Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς!

Αρχικά Ηλέκτρα πές μας δύο λόγια για το πρωτάθλημα...

«Ήταν ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε δυνατά τη χρονιά με πολύ σκληρή δουλειά, αυτό φάνηκε εξάλλου. Φυσικά έχουμε ακόμα έναν στόχο, τον τελικό Κυπέλλου για να κάνουμε το νταμπλ».

Πόσο σημαντική είναι για εσένα η κατάκτηση του τίτλου στα 100 χρόνια του συλλόγου;

«Είναι πολύ σημαντικό, μας γεμίζει χαρά. Στοχεύουμε ψηλά σαν ομάδα και φυσικά εγώ σαν Ηλέκτρα»

Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το κλειδί της επιτυχίας;

«Νομίζω το καλό κλίμα στην ομάδα και η σκληρή δουλειά, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα! Όλοι έχουμε τα ταλέντα...».



