Ο ΠΑΣ Πύργος το Σάββατο 16 Μαΐου πανηγύρισε την άνοδο στην Α' Εθνική Γυναικών με το 1-0 απέναντι στον ΑΟ Βριλησσίων, η ομάδα γυναικών της Ηλείας υπό τις οδηγίες του Ανδρέα Τρυφωνόπουλου εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την άνοδο στην Α’ Εθνική Γυναικών.

Στο 9ο λεπτό, μετά από εκτέλεση φάουλ της Τορεάλμπα, η Τατιάνα Τζούρκοβιτς διεθνής παίκτρια με το Μαυροβούνιο πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ που αποδείχθηκε «χρυσό», καθώς έμελλε να είναι αρκετό για να χαρίσει στον Πύργο τη νίκη και την άνοδο.

Από εκεί και πέρα, οι παίκτριες του ΠΑΣ Πύργος δεν επέτρεψαν στα Βριλήσσια να απειλήσουν ουσιαστικά. Στις εξέδρες, οι φίλαθλοι του Πύργου έδωσαν το δικό τους «παρών», δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα. Στο τελευταίο σφύριγμα, γήπεδο και εξέδρα έγιναν ένα! Η απονομή του κυπέλλου από εκπροσώπους της Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Η άνοδος που φαινόταν από τον… χειμώνα

Δεν είναι συνηθισμένο να βλέπεις ομάδα να τελειώνει τη βασική περίοδο με 17 νίκες σε 18 παιχνίδια (σ.σ από παναιτωλικό 1-0). Η ομάδα έχει πετύχει 82 γκολ και να έχει δεχθεί μόλις 5. Άλλοτε «καθάριζε» τα ματς από νωρίς, άλλοτε έπαιζε υπομονετικά μέχρι να βρει το γκολ.

Η εξάδα των ξένων παικτριών έδωσε ποιότητα, αλλά το σημαντικό ήταν ότι «κούμπωσε» άψογα με τις Ελληνίδες του ρόστερ. Κι αυτό αποτυπώνεται σε μια λεπτομέρεια καθώς μέσα στη χρονιά σκόραραν 11 διαφορετικές παίκτριες. Βέβαια, υπήρχαν και τα σταθερά κανόνια. Η Maria Ximena Llrena με 24 γκολ, η Maggie McBroom με 15 και η Daniela Torrealba με 11 ήταν οι παίκτριες που συνήθως έδιναν τη λύση.