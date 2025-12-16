Μπορεί το 2025 να μην έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για την Αϊτάνα Μπονματί, καθώς υπέστη κάταγμα περόνης και θα απουσιάσει για τους επόμενους πέντε μήνες, ωστόσο η 27χρονη Ισπανίδα κατέλαβε ακόμη μία κορυφή! Ξανά και ξανά...

Μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, η Μπονματί κέρδισε το βραβείο της κορυφαίας ποδοσφαιρίστριας για το 2025 στην τελετή των The Best της FIFA που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (16/12) στην Ντόχα του Κατάρ. Και μάλιστα για τρίτη διαδοχική χρονιά, αφήνοντας πίσω της τις Μαριόνα Καλντεντέι και Αλέξια Πουτέγιας που συμπλήρωσαν την Top τριάδα.

Η παίκτρια της Μπαρτσελόνα προσέθεσε ακόμη ένα τρεμπλ στην «πλούσια» συλλογή της (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup Ισπανίας), ενώ σε επίπεδο Εθνικής κατέκτησε το Nations League. Φυσικά, συμπεριλήφθη και στην κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς.

First time was so nice, she had to do it thrice. 🤩#TheBest FIFA Women's Player 2025: Aitana Bonmatí. 🏆 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

Όσον αφορά τα υπόλοιπα βραβεία, η Σαρίνα Βίγκμαν ψηφίστηκε ως η καλύτερη γυναίκα προπονήτρια για πέμπτη σερί φορά, κάτι που αποτελεί και ρεκόρ! Η Βίγκμαν οδήγησε την Εθνική Αγγλίας στην κατάκτηση του Women’s EURO 2025 επικρατώντας της Ισπανίας στην διαδικασία των πέναλτι.

Sarina Wiegman: #TheBest FIFA Women's Coach 2025! 🧠 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

Το απίθανο τακουνάκι στον αέρα από την Λίζμπεθ Οβάλε τιμήθηκε με το βραβείο Marta ως το καλύτερο τέρμα της φετινής σεζόν! Καλύτερη τερματοφύλακας αναδείχθηκε η Χάνα Χάμπτον μετά από μία εξαιρετική σεζόν κατά την οποία πανηγύρισε το εγχώριο τρεμπλ με την Τσέλσι και πρωταγωνίστησε με την Αγγλία στο EURO.