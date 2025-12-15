Πρόσφατη έρευνα της FIFPRO ανέδειξε ένα σοβαρό πρόβλημα στο ποδόσφαιρο γυναικών για το οποίο δεν είχε γίνει λόγος μέχρι σήμερα. Πρόκεται για την υπερκόπωση των κορυφαίων Ευρωπαίων παικτριών με την περίπτωση της Αϊτάνα Μπονματί να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης.

Τη σεζόν 2024-25, η σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας πραγματοποίησε 60 εμφανίσεις, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη παίκτρια. Το 57% αυτών των αγώνων ήταν συνεχόμενοι, με λιγότερες από πέντε μέρες ξεκούρασης κατά μέσο όρο, γεγονός που την επιβάρυνε υπερβολικά με αποτέλεσμα να υποστεί τελικά κάταγμα στο πόδι. Ο τραυματισμός αυτός τής στέρησε την παρουσία της στο Nations League και θα την κρατήσει εκτός δράσης για περίπου πέντε μήνες ακόμα.

Η τρεις φορές νικήτρια της Χρυσής Μπάλας, είχε ήδη ζητήσει δημόσια αλλαγές στη Liga F, προτείνοντας ακόμα και μείωση των ομάδων στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας, για να περιοριστεί η πίεση στις παίκτριες των συμμετεχουσών ομάδων. Στην Ισπανία, οι παίκτριες των κορυφαίων ομάδων όπως η Μπαρτσελόνα αγωνίστηκαν κατά μέσο όρο σε 33 παιχνίδια την περασμένη σεζόν, ενώ οι παίκτριες ομάδων χαμηλότερης δυναμικότητας, όπως η Μπανταλόνα, έπαιξαν 16 αγώνες λιγότερους!

Το φαινόμενο της υπερκόπωσης δεν αφορά μόνο την Ισπανία ωστόσο. Στην Αγγλία, η Αλέσια Ρούσο της Άρσεναλ σύμφωνα με την ίδια έρευνα έπαιξε 57 παιχνίδια πέρυσι, με 61% από αυτά back-to-back, ενώ οι συμπαίκτριές της Φρίντα Μάανομ, η Έβα Παγιόρ της Μπαρτσελόνα και η Αθενέα ντελ Καστίγιο της Ρεάλ Μαδρίτης είχαν 36 συνεχόμενα παιχνίδια μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο.

Στο άλλο άκρο είναι παίκτριες ομάδων που δεν βρίσκονται στην κορυφαία ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του «underload». Στη Γερμανία, οι παίκτριες της Μπάγερν Μονάχου και της Βόλφσμπουργκ ξεπέρασαν τα 2.000 λεπτά συμμετοχής, ενώ η Φράιμπουργκ είχε μόλις 1.500 λεπτά. Στη Γαλλία, οι παίκτριες της Λυών έπαιξαν κατά μέσο όρο 1.178 λεπτά πέρυσι, και της Φλέρι 91 μόλις 1.363 λεπτά σε όλη τη σεζόν.

Η έρευνα της FIFPRO δείχνει ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα ισορροπίας για τις παίκτριες. Από τη μία πλευρά κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες όπως η Αϊτάνα Μπονματί, η Αλέσια Ρούσο κι άλλες, παίζουν δεκάδες αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα και διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο υπερκόπωσης και τραυματισμών. Από την άλλη, υπάρχουν παίκτριες σε μικρότερες ομάδες που δεν παίζουν αρκετά, με αποτέλεσμα να μην εξελίσσονται πλήρως. Για ακόμα μία φορά σημειώνεται ότι πρώτα από όλα θα πρέπει να διασφαλιστεί η υγεία των παικτριών σε μία σεζόν που βλέπουμε συνεχείς ρήξεις χιαστού στα κορυφαία πρωταθλήματα.