Το κορίτσι που αγαπούσε τον Τσάβι και τον Ινιέστα

Η ιστορία της ξεκίνησε στο μικρό Σαντ Περέ ντε Ρίμπες, μια πόλη 30.000 κατοίκων κοντά στη Βαρκελώνη. Εκεί, ήταν το μοναδικό κορίτσι που έπαιζε ποδόσφαιρο ανάμεσα σε αγόρια. «Η πρώτη μου ανάμνηση είναι να παίζω ποδόσφαιρο στην αυλή του σχολείου. Ήμουν γύρω στα έξι ή επτά και παράλληλα έπαιζα και μπάσκετ.Όταν ήμουν μικρή, δεν είχα πρότυπα γυναικών για να κοιτάξω. Όμως ήξερα ότι ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο. Έπαιζα μόνο στην αυλή του σχολείου, οπότε ζήτησα να με γράψουν στην ομάδα της πόλης μου,.Ήμουν το μόνο κορίτσι στην ομάδα. Στην Καταλονία υπάρχει κανόνας που λέει ότι από τα 14-15 δεν μπορείς να παίζεις σε μεικτές ομάδες. Τότε ήρθε η Μπαρτσελόνα και με πήρε για δοκιμαστικά», έχει δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της.

Η Μπονμάτι μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου το να τα παρατήσεις δεν ήταν επιλογή και το να υπερασπίζεσαι τις αξίες σου ήταν δεδομένο. Όταν γεννήθηκε, οι γονείς της πήραν την τολμηρή απόφαση να αντιστρέψουν τη παραδοσιακή ισπανική σειρά ονομάτων υπέρ της ισότητας των φύλων, με αποτέλεσμα να γίνει ένα από τα πρώτα άτομα στην Ισπανία που πήρε το επώνυμο της μητέρας ως κύριο όνομα.

Στα 14 της, έκανε το αποφασιστικό βήμα και εντάχθηκε στην Barcelona Femení Academy, με όνειρο να φορέσει τα ίδια χρώματα με τα είδωλά της, τον Αντρές Ινιέστα και τον Τσάβι. Τότε, όμως, η Μπαρτσελόνα δεν είχε πλήρως επαγγελματική ομάδα Γυναικών. Το όνειρο να παίξει στο Καμπ Νου φαινόταν μακρινό, αλλά η ίδια και η οικογένειά της δεν το έβαλαν κάτω. Σκέφτηκαν να κάνουν το επόμενο βήμα στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, όμως δεν θέλησε να αφήσει την ομάδα της καρδιάς της.

Η υπομονή και η αφοσίωση απέδωσαν καρπούς και έναν χρόνο μετά, μπήκε στην πρώτη ομάδα και ξεκίνησε να χαράζει το δικό της δρόμο. Πλέον, η Αϊτάνα δεν είναι μόνο μια κορυφαία ποδοσφαιρίστρια, είναι πρότυπο για χιλιάδες κορίτσια που ονειρεύονται να παίζουν ποδόσφαιρο.

Το κορίτσι που κάποτε ονειρευόταν τη θέση του στην τοπική ομάδα είναι τώρα μια από τις μεγαλύτερες μορφές του αθλήματος. Φοράει το Νο. 6 για την Ισπανία, όπως έκανε και ο Ινιέστα και ενώ το σύνθημα των Ανδρών ήταν «Campeones del Mundo» (Παγκόσμιοι Πρωταθλητές), η φωνή των γυναικών ακούστηκε δυνατά το 2023, «Campeonas del Mundo» (Παγκόσμιες πρωταθλήτριες).