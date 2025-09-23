Αϊτάνα Μπονμάτι: Ποια είναι η 27χρονη με τις τρεις «Χρυσές Μπάλες»
Πολύ συχνά λένε ότι ο δρόμος προς την κορυφή είναι μοναχικός. Για την Αϊτάνα Μπονμάτι, όμως, ήταν και η αρχή ενός ταξιδιού που έμελλε να αλλάξει το ποδόσφαιρο Γυναικών.
Η 27χρονη μέσος της Μπαρτσελόνα κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά τη Χρυσή Μπάλα, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη ποδοσφαιρίστρια που το καταφέρνει. Κι όμως, η χρονιά της δεν ήταν ιδανική, καθώς έφτασε μια ανάσα από την κορυφή τόσο στο Women's Champions League όσο και στο Women's EURO 025, αλλά και στις δύο διοργανώσεις αρκέστηκε στη δεύτερη θέση.
Το κορίτσι που αγαπούσε τον Τσάβι και τον Ινιέστα
Η ιστορία της ξεκίνησε στο μικρό Σαντ Περέ ντε Ρίμπες, μια πόλη 30.000 κατοίκων κοντά στη Βαρκελώνη. Εκεί, ήταν το μοναδικό κορίτσι που έπαιζε ποδόσφαιρο ανάμεσα σε αγόρια. «Η πρώτη μου ανάμνηση είναι να παίζω ποδόσφαιρο στην αυλή του σχολείου. Ήμουν γύρω στα έξι ή επτά και παράλληλα έπαιζα και μπάσκετ.Όταν ήμουν μικρή, δεν είχα πρότυπα γυναικών για να κοιτάξω. Όμως ήξερα ότι ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο. Έπαιζα μόνο στην αυλή του σχολείου, οπότε ζήτησα να με γράψουν στην ομάδα της πόλης μου,.Ήμουν το μόνο κορίτσι στην ομάδα. Στην Καταλονία υπάρχει κανόνας που λέει ότι από τα 14-15 δεν μπορείς να παίζεις σε μεικτές ομάδες. Τότε ήρθε η Μπαρτσελόνα και με πήρε για δοκιμαστικά», έχει δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της.
Η Μπονμάτι μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου το να τα παρατήσεις δεν ήταν επιλογή και το να υπερασπίζεσαι τις αξίες σου ήταν δεδομένο. Όταν γεννήθηκε, οι γονείς της πήραν την τολμηρή απόφαση να αντιστρέψουν τη παραδοσιακή ισπανική σειρά ονομάτων υπέρ της ισότητας των φύλων, με αποτέλεσμα να γίνει ένα από τα πρώτα άτομα στην Ισπανία που πήρε το επώνυμο της μητέρας ως κύριο όνομα.
Στα 14 της, έκανε το αποφασιστικό βήμα και εντάχθηκε στην Barcelona Femení Academy, με όνειρο να φορέσει τα ίδια χρώματα με τα είδωλά της, τον Αντρές Ινιέστα και τον Τσάβι. Τότε, όμως, η Μπαρτσελόνα δεν είχε πλήρως επαγγελματική ομάδα Γυναικών. Το όνειρο να παίξει στο Καμπ Νου φαινόταν μακρινό, αλλά η ίδια και η οικογένειά της δεν το έβαλαν κάτω. Σκέφτηκαν να κάνουν το επόμενο βήμα στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, όμως δεν θέλησε να αφήσει την ομάδα της καρδιάς της.
Η υπομονή και η αφοσίωση απέδωσαν καρπούς και έναν χρόνο μετά, μπήκε στην πρώτη ομάδα και ξεκίνησε να χαράζει το δικό της δρόμο. Πλέον, η Αϊτάνα δεν είναι μόνο μια κορυφαία ποδοσφαιρίστρια, είναι πρότυπο για χιλιάδες κορίτσια που ονειρεύονται να παίζουν ποδόσφαιρο.
Το κορίτσι που κάποτε ονειρευόταν τη θέση του στην τοπική ομάδα είναι τώρα μια από τις μεγαλύτερες μορφές του αθλήματος. Φοράει το Νο. 6 για την Ισπανία, όπως έκανε και ο Ινιέστα και ενώ το σύνθημα των Ανδρών ήταν «Campeones del Mundo» (Παγκόσμιοι Πρωταθλητές), η φωνή των γυναικών ακούστηκε δυνατά το 2023, «Campeonas del Mundo» (Παγκόσμιες πρωταθλήτριες).
Τρεις Χρυσές Μπάλες, αλλά τα όνειρα συνεχίζουν…
Δεν χρειάζεται συστάσεις... Με την παρουσία της στο γήπεδο, έχει καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρίστριες στον κόσμο. Η πορεία της στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε το 2016, αλλά η πραγματική της ανάδειξη ήρθε το 2021, όταν ηγήθηκε της ομάδας στην κατάκτηση του Champions League. Από τότε, η Αϊτάνα έγινε αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα, οδηγώντας την Μπαρτσελόνα σε διαδοχικούς τίτλους στο πρωτάθλημα, στο Copa de la Reina και στο Champions League. Παράλληλα, με την εθνική Ισπανίας, κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2023 και έφτασε στον τελικό του Women's EURO το 2025 και του Champions League.
Όμως, όπως η ίδια έχει δηλώσει, τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι: «Δεν έχω ακόμη ένα Ευρωπαϊκό ή Ολυμπιακό μετάλλιο. Υπάρχουν ακόμη στόχοι». Η φράση αυτή αποκτά μεγαλύτερο βάρος αν σκεφτεί κανείς ότι λίγες μέρες πριν από το Euro 2025, η Μπονμάτι νοσηλευόταν με ιογενή μηνιγγίτιδα, θέτοντας σε αμφιβολία τη συμμετοχή της στο τουρνουά. Παρά την ατυχία, επέστρεψε δυνατή και έγραψε ιστορία. Στον ημιτελικό κόντρα στη Γερμανία, η παίκτρια που πάντα μιλάει στα δύσκολα πέτυχε το... χρυσό γκολ στην παράταση τη σκληροτράχηλη Γερμανία (1-0) και έστειλε τη «Ρόχα» στον πρώτο τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην ιστορία της.
Με την Μπαρτσελόνα, η σεζόν της 2024-2025 ήταν εξίσου εντυπωσιακή: Τρεμπλ στο εγχώριο πρωτάθλημα, παρουσία στον τελικό του Champions League όπου ηττήθηκαν από την Άρσεναλ, 12 γκολ και 6 ασίστ στη Liga, ενώ στην Ευρώπη είχε 9 γκολ σε 11 συμμετοχές. Η UEFA την αναγνώρισε ως την καλύτερη παίκτρια της σεζόν, επιβεβαιώνοντας ότι η ποδοσφαιρική της κλάση είναι αδιαμφισβήτητη.
Το χαμόγελο που κέρδισε τους Μεξικανούς φιλάθλους
Η Αϊτάνα Μπονμάτι στο Μεξικό απέδειξε ότι η φήμη και η δόξα δεν αλλάζουν την ψυχή ενός αθλητή. Το σφύριγμα της λήξης του αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Alhama CF El Pozo στην περιοδεία των Μπλαουγκράνα στο Μεξικό δεν σήμανε το τέλος για εκείνη. Ενώ οι περισσότερες ποδοσφαιριστρές έφευγαν βιαστικά προς τα αποδυτήρια, η 27χρονη ισπανίδα έμεινε.
Πάνω από 20 λεπτά στάθηκε στο γήπεδο, χαιρετώντας, αγκαλιάζοντας και μοιράζοντας χαμόγελα στους Μεξικανούς φιλάθλους που την περίμεναν υπομονετικά. Χιλιάδες άτομα την περίμεναν, κάποιοι κρατώντας τις φανέλες τους, άλλοι έτοιμοι για μια φωτογραφία που θα κρατούσαν για πάντα. Η Αϊτάνα δεν έσπευσε να φύγει.
Ζήτησε ηρεμία, όπως επίσης και να μην πετάξει κανείς φανέλα, φροντίζοντας να είναι όλοι ασφαλείς. Έδωσε μια φανέλα σε έναν τυχερό φίλαθλο, υπέγραψε αυτόγραφα με πλατύ χαμόγελο και χάρισε μια στιγμή που θα μείνει για πάντα στη μνήμη των Μεξικανών.
Όταν η Αϊτάνα Μπονμάτι έδωσε 50.000 ευρώ για τα κορίτσια πρόσφυγες στη Λέσβο
Η Αϊτάνα συχνά τονίζει ότι η επιτυχία της δεν οφείλεται στην τύχη, αλλά στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν μου έχει χαρίσει κανείς τίποτα για να φτάσω εδώ που είμαι». Η νοοτροπία της είναι βασισμένη στη θυσία, την ανθεκτικότητα και την επιθυμία για συνεχή βελτίωση. Εκτός από τις ποδοσφαιρικές της επιτυχίες, είναι ενεργή σε κοινωνικά ζητήματα.
Στηρίζει πρωτοβουλίες για την ένταξη των γυναικών μέσω του αθλητισμού, ενώ συνεργάζεται με οργανισμούς όπως η UNHCR, ένας οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών με εντολή να βοηθά και να προστατεύει τους πρόσφυγες, τις βίαια εκτοπισμένες κοινότητες και τους ανιθαγενείς, καθώς και να παρέχει υποστήριξη στην εθελούσια επιστροφή τους, την τοπική ένταξη ή την επανεγκατάστασή τους σε τρίτη χώρα.
Η αμοιβή ως MVP του τελικού του Champions League το 2022, ύψους 50.000 ευρώ, δεν κατέληξε στην τσέπη της. Αντίθετα, η Αϊτάνα την προσέφερε σε παιδιά πρόσφυγες στη Λέσβο, μέσα από την οργάνωση «Movement On The Ground», για την κοινωνική ένταξη των παιδιών, ειδικά των κοριτσιών που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο στη χώρα μας. Μέσω των συνεργασιών που έχει αναπτύξει η οργάνωση στο νησί, τα χρήματα θα αξιοποιηθούν σε προγράμματα εκπαίδευσης, ψυχολογικής υποστήριξης και δημιουργικών δραστηριοτήτων που δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να ονειρευτούν ξανά.
Ακολούθησε το GWomen στο instagram
Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]