Ουνιόν Βερολίνου: Το ποδόσφαιρο γυναικών όπως θα έπρεπε να είναι

Στη Γερμανία των παραδόσεων, της πειθαρχίας, η Ουνιόν Βερολίνου γράφει τη δική της, εντελώς ξεχωριστή ιστορία. Και δεν την γράφει με δηλώσεις ή με δημόσιες σχέσεις. Την γράφει με έργα και με πίστη σε κάτι πολύ απλό, ότι το ποδόσφαιρο γυναικών αξίζει το ίδιο σεβασμό, στήριξη και πάθος όπως το ανδρικό.

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η γυναικεία ομάδα της Ουνιόν πέρασε από την ερασιτεχνική σκηνή, στην Frauen-Bundesliga. Δύο συνεχόμενες άνοδοι, 145 γκολ σε μία σεζόν, 20.000 κόσμος σε αγώνα ανόδου. Στην ομάδα αγωνίζεται και η διεθνής Ελληνίδα μέσος Αθανασία Μωραΐτη, ενώ μέχρι την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Ουνιόν και η Ελένη Μάρκου, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στο ξεκίνημα αυτής της ξεχωριστής πορείας.

Ένα γήπεδο χτισμένο από οπαδούς

Το «Alte Försterei», η έδρα του συλλόγου, δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός ναός. Είναι το σπίτι τους γιατί οι ίδιοι οι οπαδοί το έχτισαν με τα χέρια τους. Πάνω από 2.000 φίλαθλοι δούλεψαν εθελοντικά για να το ανακαινίσουν, να το κρατήσουν όρθιο, να του δώσουν ζωή. Γι’ αυτό, όταν παίζουν οι γυναίκες της Ουνιόν εκεί, δεν παίζουν για "κάποιους φιλάθλους". Παίζουν για οικογένεια.

«Δεν πάμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στην Ουνιόν Βερολίνου» λένε οι Unioner.

Όταν η ανδρική ομάδα μπήκε στην Ευρώπη το 2022 και ήρθαν χρήματα, το κλαμπ έκανε κάτι ασυνήθιστο, επένδυσε στο γυναικείο τμήμα. Οι παίκτριες έγιναν επαγγελματίες, πληρώνονται αξιοπρεπώς και προσελκύονται παίκτριες πρώτης γραμμής. Όχι γιατί «πρέπει», αλλά γιατί η ομάδα έχει όραμα, Champions League και κορυφή στη Γερμανία.

Η διαφορά φαίνεται. Οπαδοί που ταξιδεύουν στην Αγγλία για φιλικά. 10.000 κόσμο σε ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης. 4.000 διαρκείας πριν καν αρχίσει η χρονιά. Και ένας σύλλογος που δεν χρειάζεται να απολογηθεί για τίποτα

"Ματώνουμε για την Ουνιόν"

Όταν το 2004 ο σύλλογος κινδύνευε να χάσει την άδειά του, οι φίλαθλοι του κλαμπ έδωσαν αίμα σε νοσοκομεία του Βερολίνου και πρόσφεραν την αποζημίωση στην ομάδα. Η καμπάνια "Bleed for Union" έχει μείνει στην ιστορία και λέει πολλά για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.

Αυτό το πνεύμα έχει περάσει και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Δεν υπάρχει "δεύτερη ομάδα". Υπάρχει μόνο Ουνιόν Βερολίνου. Με τους ίδιους κανόνες, το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση.

Η Jennifer Zietz, υπεύθυνη ποδοσφαίρου γυναικών στον σύλλογο, είναι ξεκάθαρη: «Οι περισσότεροι σύλλογοι στη Γερμανία λένε ότι στηρίζουν το γυναικείο ποδόσφαιρο. Εμείς το κάναμε. Και θέλουμε να γίνουμε το παράδειγμα που θα αναγκάσει τους άλλους να ακολουθήσουν».