Αποσύρθηκε η Ιταλία, τέσσερις χώρες διεκδικούν τη διοργάνωση του Women's Euro 2029

Μια σημαντική αλλαγή σημειώθηκε, με την Ιταλία να αποσύρει την υποψηφιότητά της, αφήνοντας έτσι τις υπόλοιπες τέσσερις χώρες να ανταγωνιστούν για την τιμητική διοργάνωση. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με την UEFA, καταγράφηκε χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Γερμανία: Η παραδοσιακή δύναμη του ποδοσφαίρου

Η Γερμανία μπαίνει στο παιχνίδι με μια ισχυρή υποψηφιότητα, η οποία βασίζεται στην εμπειρία και την υποδομή της. Η χώρα έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν το Euro Γυναικών, με τη διοργάνωση του 2001. Ωστόσο, η γερμανική υποψηφιότητα έχει κάτι παραπάνω να προσφέρει: μια φιλοδοξία για την πώληση τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων, με γήπεδα που χωράνε πάνω από 40.000 θεατές. Παράλληλα, οι Γερμανοί θέλουν να αξιοποιήσουν την κεντρική τους γεωγραφική θέση στην Ευρώπη, κάτι που τους καθιστά εξαιρετικά ελκυστικούς για τις ομάδες και τους φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Η Δανία και η Σουηδία: Σκανδιναβική συνεργασία

Η κοινή υποψηφιότητα της Δανίας και της Σουηδίας φέρει τη σφραγίδα της σκανδιναβικής συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή γεννήθηκε από την αποτυχία της συνυποψηφιότητας με τη Νορβηγία για το Euro 2025, αλλά φαίνεται να έχει ανανεώσει τις δυνάμεις της

Πολωνία και Πορτογαλία: Νέες δυνάμεις στο ποδόσφαιρο γυναικών

Η Πολωνία και η Πορτογαλία, οι δύο «νέες» υποψηφιότητες για την διοργάνωση, δεν έχουν φιλοξενήσει ποτέ Euro Γυναικών, αλλά έχουν δώσει σημαντική ώθηση στο ποδόσφαιρο γυναικών. Η Πορτογαλία, με την προώθηση του αθλήματος και την αυξανόμενη δημοτικότητά του, έρχεται με όνειρα και φιλοδοξίες. Από την άλλη, η Πολωνία έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλες διοργανώσεις, κάτι που καθιστά την υποψηφιότητά της αξιόπιστη και ενθουσιώδη.

Η τελική απόφαση για το ποιος θα αναλάβει τη διοργάνωση του Euro 2029 Γυναικών αναμένεται να ληφθεί στις 3 Δεκεμβρίου από την UEFA. Όποια χώρα κερδίσει, θα έχει τη δυνατότητα να «γράψει ιστορία» φιλοξενώντας μια από τις πιο σημαντικές διοργανώσεις του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ευρώπη.