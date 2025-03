Η Μίλι Τέρνερ υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου της με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το 2028 και έδειξε ποιος πραγματικά έχει την καρδιά της! Η 28χρονη αμυντικός έκλεισε τη συμφωνία με τους Reds Devils, έχοντας στο πλευρό της τον πιο πιστό της φίλο, τον σκύλο της, Πόνγκο.

Όπως είναι φυσικό ο πίστος της φίλος τράβηξε την προσοχή και φυσικά οι εικόνες έγιναν Viral!

We are delighted to announce the signing of Pongo on a lifetime contract 🐶❤️



A special thanks to @MillieTurner_ for accompanying him on this special day 😅✍️#MUWomen pic.twitter.com/2UA5LK2Cze