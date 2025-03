Οργισμένος ο Ίαν Ράιτ μετά το Ρεάλ- Άρσεναλ του Champions League Γυναικών: «Ντροπή που αυτά τα κορίτσια παίζουν σε τέτοια γήπεδα»

Διαμάχη ξέσπασε στην Αγγλία σχετικά με την κατάσταση του χλοοτάπητα στο στάδιο «Alfredo Di Stefano» της Ρεάλ Μαδρίτης, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των προημιτελικών του Champions League Γυναικών, ανάμεσα στη Βασίλισσα και την Άρσεναλ. Οι συνθήκες του προπονητικού κέντρου της Ρεάλ, αποτέλεσαν σημείο έντονης κριτικής από πρώην παίκτες και αναλυτές, αλλά και από τα μέλη των δύο ομάδων.

Ο θρύλος των Κανονιέρηδων, Ίαν Ράιτ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος ήταν γεμάτος λάσπη και νερό, κάνοντας λόγο για «μια γαμ… ντροπή» για τους γηπεδούχους. Ο Ράιτ, μέσω Instagram, ανέφερε ότι οι συνθήκες του «Alfredo Di Stefano» ήταν χειρότερες ακόμα και από εκείνες στο «Pride Park», το γήπεδο της Ντέρμπι Κάουντι, όπου είχαν διεξαχθεί αγώνες του Women's League Cup επίσης σε ντροπιαστικές συνθήκες. «

Είναι ντροπή που αυτά τα κορίτσια πρέπει να παίζουν σε τέτοια γήπεδα», σημείωσε ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ.

