Η φετινή μεταγραφική περίοδος στη Women's Super League (WSL) έχει κλέψει τις εντυπώσεις, κυρίως λόγω των κινήσεων της Τσέλσι, που ενίσχυσε την ομάδα της με δύο εκρηκτικές προσθήκες. Μετά την αποτυχία να κατακτήσει το Champions League τα τελευταία χρόνια, η ομάδα του Λονδίνου έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να γίνει η αδιαμφισβήτητη δύναμη στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, απέκτησε τη Ναόμι Γκίρμα και την Κίρα Ουόλς, δύο από τις κορυφαίες παίκτριες στον κόσμο!Αλλά πόσο καλό κάνει αυτή η οικονομική κυριαρχία της Τσέλσι στην WSL;

Naomi Girma is headed to Chelsea from the San Diego Wave for a $1.1M transfer fee, per @itsmeglinehan



She becomes the 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 woman with a transfer fee of over $1M 💸 pic.twitter.com/EPmBgD0TqS