Μία Ρωσίδα, έναν Ρώσο και μία Λευκορωσίδα ενέκρινε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ώστε να αγωνιστούν στους ερχόμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 υπό ουδέτερο καθεστώς (ως ανεξάρτητοι- ΑΙΝ).

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΟΕ επέτρεψε στις Αντέλια Πετροσιάν (Ρωσία) και Βικτόρια Σαφόνοβα (Λευκορωσία) αλλά και στον Πετρ Γκουμένικ (Ρωσία) να αγωνιστούν στη διοργάνωση της Ιταλίας ως ανεξάρτητοι αθλητές, δηλαδή χωρίς να εκπροσωπούν το έθνος τους, χωρίς να φέρουν τη σημαία της χώρας τους και χωρίς να ακουστεί ο εθνικός ύμνος από τη χώρα καταγωγής τους σε περίπτωση χρυσού μεταλλίου.

Και οι τρεις πέτυχαν την πρόκριση σε αγώνες της International Skating Union που έγιναν στο Πεκίνο το 2024, που ήταν η πρώτη φορά μετά από πάνω από 2 χρόνια που Ρώσοι αθλητές συμμετείχαν σε διοργάνωση ομοσπονδίας.

Μάλιστα, από εκεί προέκυψε πως η μόλις 18 ετών Πετροσιάν από τη Ρωσία αποτελεί ένα από τα φαβορί για το Ολυμπιακό βάθρο στην Ιταλία.

Η Πετροσιάν έχει φανεί πάρα πολύ δυνατή σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά περιβάλλοντα του καλλιτεχνικού πατινάζ- στη Ρωσία. Εκεί έχει παραμείνει αήττητη στις σεζόν 2023-2024 και 2024-2025 ενώ έχει επικρατήσει τρεις συνεχόμενες φορές στο Russian Grand Prix Final.

Η ίδια είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που έκανε τετραπλό loop σε αγώνα και ο πρώτος άνθρωπος (άντρας ή γυναίκα) που έκανε δύο quad loops στο ίδιο free skate. Η Πετροσιάν, επίσης, προπονείται με την περίφημη Ετέρι Τουτμπερίτζε η οποία είναι η προπονήτρια όλων των Ρωσίδων σταρ του καλλιτεχνικού πατινάζ. Ωστόσο, τη φήμη της Τουτμπερίτζε επισκιάζει η υπόθεση ντόπινγκ της νεαρής Καμίλα Βαλίεβα.

Δύσκολη υπόθεση η συμμετοχή Ρώσων-Λευκορώσων στο Μιλάνο Κορτίνα 2026

Για να μπορέσουν να πάρουν το status των ανεξάρτητων οι τρεις παραπάνω αθλητές, πέρασαν από το Neutral Athletes Eligibility Review Panel της ΔΟΕ, το οποίος ελέγχει αν υπάρχει σύνδεση των αθλητών με τον στρατό και αν έχουν εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή τους στον πόλεμο ενώ πρέπει να υπογράψουν πως σέβονται την Ολυμπιακή Χάρτα.

Γενικότερα, όμως, πέρα από το καλλιτεχνικό πατινάζ και το ορειβατικό σκι, καμία άλλη ομοσπονδία δεν επιτρέπει σε Ρώσους ή Λευκορώσους τη συμμετοχή. Αξίζει να θυμίσουμε πως στους προηγούμενους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, η Ρωσία κατέκτησε 32 μετάλλια.