Με το δεξί έκανε το ντεμπούτο του ο Βασίλης Σπέρτος στον πάγκο της Εθνικής Γυναικών, καθώς η ομάδα του πανηγύρισε τη νίκη )0-2) στο φιλικό της απέναντι στη Λευκορωσία. Είναι το πρώτο της καλό αποτέλεσμα εδώ κι έναν χρόνο, μιάς και τελευταία φορά είχαν νικήσει στην αναμέτρηση απέναντι στη Σλοβακία τον Δεκέμβριο του 2024 (1-2).

Το φιλικό της Παρασκευής (29/11/2025,16:00 ώρα Ελλάδας) ήταν το πρώτο παιχνίδι του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο κατάφερε να επικρατήσει ύστερα από γκολ της Πούλιου στο 66' και της Μπρουκσάιρ στο 70'.

Να θυμίσουμε πως ακολουθεί το δεύτερο φιλικό ματς της Γαλανόλευκης την Τρίτη 02/12, στις 14:30 ώρα Ελλάδας, με αντίπαλο τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

H ενδεκάδα του Βασίλη Σπέρτου: Πεταλωτή, Κοσκερίδου, Γκούνη (56΄ Παυλοπούλου), Μάρκου, Παπαδοπούλου Στέισι, Γιαννακά (56΄ Πούλιου), Χαλατσογιάννη, Μωραΐτου (56΄ Σαΐχ), Σαρρή (85΄ Τζούρτζεβιτς), Παπαθεοδώρου (79΄ Αργυρίου), Μπρουκσάιρ (79΄ Κόγγουλη).