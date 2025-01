Η Τσέλσι σπάει το «φράγμα» του 1 εκατ. και κάνει δική της τη Ναόμι Γκίρμα με ποσό ρεκόρ!

Η ομάδα γυναικών της Τσέλσι είναι ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση ενός ιστορικού deal, καθώς φαίνεται να έχει συμφωνήσει με τη San Diego Wave για την απόκτηση της Ναόμι Γκίρμα, που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες του κόσμου. Το ποσό της μεταγραφής της Αμερικανίδας αμυντικού αγγίζει τα 1,06 εκατ. ευρώ, νούμερο που δεν έχει προηγούμενο στο ποδόσφαιρο γυναικών!

Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί το τυπικό της διαδικασίας, αυτή έχει ήδη μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου και οι φίλαθλοι της Τσέλσι ανυπομονούν να τη δουν να παίρνει σάρκα και οστά.

.

Η Γκίρμα δεν είναι μια τυχαία παίκτρια. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ήταν η «κολώνα» της αμερικανικής άμυνας, παίζοντας κάθε λεπτό με τη USWNT και οδηγώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στη διοργάνωση.

Naomi Girma is headed to Chelsea from the San Diego Wave for a $1.1M transfer fee, per @itsmeglinehan



She becomes the 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 woman with a transfer fee of over $1M 💸 pic.twitter.com/EPmBgD0TqS