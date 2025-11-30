Α1 Γυναικών: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στο Παλατάκι και τα υπόλοιπα ματς

Η 8η αγωνιστική της Α1 Γυναικών συνεχίζεται σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα της ημέρας. Το πρώτο και πιο ξεχωριστό ματς είναι το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παλατάκι στις 13:00, με τις «πράσινες» να στοχεύουν να διατηρήσουν το αήττητο και να παραμείνουν μόνες στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στις 15:00, η Νέα Ιωνία θα υποδεχθεί την Ανόρθωση Βόλου, ενώ στις 16:00 ο Αθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Πρωτέα Βούλας στο «Δ. Καλτσάς». Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθλητικός στις 17:00.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο (29/11) ο Ολυμπιακός πανηγύρισε νίκη με 84-66 επί του Αμύντα.

Το σημερινό πρόγραμμα