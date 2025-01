Σε μία μεγάλη μεταγραφή προχώρησε η ομάδα γυναικών της Τσέλσι, η οποία ενέταξε στο ρόστερ της την Αμερικανίδα Ναόμι Γκίρμα ολοκληρώνοντας ένα deal που έγραψε ιστορία στο ποδόσφαιρο γυναικών!

Και αυτό, γιατί ο λονδρέζικος σύλλογος ανακοίνωσε την επίσημη απόκτηση της 24χρονης αμυντικού και έσπασε το... φράγμα του ενός εκατ. ευρώ, θέτοντας έτσι ένα νέο παγκόσμιο μεταγραφικό ρεκόρ.

The moment the world has been waiting for. Naomi Girma in Chelsea blue. 💙😍 pic.twitter.com/1w8aSZTdfa — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 26, 2025

Πιο συγκεκριμένα, η Τσέλσι έδωσε στην Σαν Ντιέγκο Γουέιβ 1.060.000 ευρώ, ποσό που ποτέ άλλοτε δεν έχει δοθεί στο ποδόσφαιρο γυναικών, με το δεύτερο ποσό της εν λόγω λίστας να ανέρχεται στα 805.000 ευρώ (και αφορούσε την Ράτσεαλ Κουντανάτζι).

First look at Naomi Girma in a blues shirt at Stamford Bridge 🤩



Girma joins Chelsea for a world record fee of €1million to become the most expensive women’s footballer 💰 pic.twitter.com/JMrk7bSUSj — ESPN UK (@ESPNUK) January 26, 2025

Η καριέρα της άρχισε να απογειώνεται όταν επιλέχθηκε πρώτη στο draft της NWSL το 2022. Με την Σαν Ντιέγκο Γουέιβ, κέρδισε δύο φορές τον τίτλο της καλύτερης αμυντικού του πρωταθλήματος των ΗΠΑ, ενώ αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το Shield το 2023.

Η Γκίρμα παρουσιάστηκε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» πριν από τη νίκη της Τσέλσι επί της Άρσεναλ για την WSL (26/01, 1-0), ενώ να σημειωθεί ότι συμβόλαιο που υπέγραψε έχει ισχύ έως το 2029.