Τα τελευταία χιλιόμετρα μιας εξαιρετικά επιτυχημένης 12ετούς πορείας στην Τσέλσι με την κατάκτηση του πέμπτου διαδοχικού τίτλου, με συντριβή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 6-0 στο Ολντ Τράφορντ είναι ο ορισμός του παραμυθένιου αποχαιρετισμού.

Μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα, η Μάντσεστερ Σίτι έδειχνε να έχει το ένα χέρι στην κούρσα του πρωταθλήματος στη γυναικεία Premier League, καθώς προηγήθηκε με 1-0 της Άρσεναλ στο 88ο λεπτό. Η δραματική ήττα της με 2-1, την οποία ακολούθησε γρήγορα η επιβλητική νίκη της Τσέλσι με 8-0 επί της Μπρίστολ έφερε ξαφνικά τον τίτλο υπέρ της ομάδας της Χέιζ και οι «μπλε» δεν κοίταξαν ποτέ πίσω...

Όταν έφτασε η ώρα, την τελευταία ημέρα της σεζόν, η Τσέλσι έμοιαζε με μια ομάδα που ξέρει μόνο από επιτυχίες. Όταν μετά το σφύριγμα της λήξης όλη η ομάδα έπεσε πάνω στη Χέιζ πριν τρέξουν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, ήταν μια έκρηξη συγκίνησης.

Η έμπειρη τεχνικός η οποία τώρα αφήνει την Τσέλσι για να αναλάβει την εθνική ομάδα γυναικών των ΗΠΑ, είχε κερδίσει ξανά.

Κάνοντας παύσεις κάθε λίγα λεπτά για να πιει μια γουλιά από ένα μπουκάλι μπύρας καθώς αναπολούσε την εποχή της στον σύλλογο, υπήρχε ένα κυρίαρχο συναίσθημα. «Είμαι τόσο κουρασμένη. Το εννοώ πραγματικά. Είμαι απλά εξαντλημένη από 12 χρόνια, όχι μόνο από 90 λεπτά ποδοσφαίρου», δήλωσε η Χέιζ. «Δεν ξέρω κανέναν που να το κάνει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, 12 χρόνια, αλλά είμαι πάντα ευγνώμων για τις παίκτριες και για ό,τι έχουν κάνει για μένα και τον σύλλογο».

Captain and manager: lifting the trophy together. 💙 pic.twitter.com/Uu8dtNXlGm