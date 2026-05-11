«Να ονειρεύεσαι ενώ ζεις. Να ζεις όπως ονειρεύεσαι. Να είσαι και να γίνεσαι το όνειρό σου. Ελάτε μαζί μας στη νέα εποχή». Αυτό είναι το μότο του Αθηναϊκού αναφορικά με το νέο πενταετές πρότζεκτ που παρουσίασε η ομάδα με όνομα «Athina2030».

Η ενημέρωση

Η δέσμευση ήταν εξ αρχής ξεκάθαρη: Reviving our legacy, θα αναβιώσουμε την κληρονομιά μας! Δίπλα της έρχεται η επόμενη δέσμευση: Rebranding our future, αναδιαμορφωνουμε το μέλλον μας! Ο Αθηναϊκός Qualco Basketball μπαίνει στη Νέα εποχή του. Κάνει το πρώτο βήμα προς τη Νέα εποχή του, με απόλυτο σεβασμό στο παρελθόν, στην ιστορία και στις αρχές που πρεσβεύει και επιτάσσει αυτός ο σύλλογος. Το παρελθόν, όμως, δεν πρέπει να είναι δεσμευτικό, το παρελθόν οφείλει να οδηγεί και να ωθεί σε ένα μέλλον γεμάτο ευημερία. Το μέλλον του Αθηναϊκού, το μέλλον του μπάσκετ γυναικών, αλλά πλέον όχι μόνο εκείνου.

Η επόμενη μέρα και η νέα εποχή θέλει μια ομάδα ενιαία σε όλα της τα τμήματα, μια ομάδα η οποία θα στοχεύει στην προβολή και την ανάπτυξη του αθλήματος σε πρωτοφανή για την Ελλάδα επίπεδα. Τα ηνία του νέου ολιστικού πενταετούς πλάνου Athina 2030 Project δίνονται στον μέχρι σήμερα Επικεφαλής της Δ.Ε. της ομάδας γυναικών, κ. Χάρη Πολίτη. Ένας τεχνοκράτης, πετυχημένος επιχειρηματίας και διαχρονικά υποστηρικτής και λάτρης της ομάδας του Βύρωνα. Ο Χάρης Πολίτης αναλαμβάνει με την ομάδα του, αλλά και μαζί με τους μέχρι σήμερα πιστούς χορηγούς (αλλά και τους ενθουσιώδεις νέους μας υποστηρικτές) να απογειώσει το μπάσκετ του Αθηναϊκού. Με συγκεκριμένη στόχευση, σχέδιο και όραμα, με έμφαση στις υποδομές και τα μέσα ανάπτυξης του συλλόγου, και με στοιχεία που θα παρουσιαστούν με όλες τις λεπτομέρειες μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δημιουργούμε την ομάδα που απευθύνεται σε όλους!

Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλη την Αθήνα, δημιουργούμε νέες εικόνες, νέες εμπειρίες, νέο περιεχόμενο, αλλάζουμε το αφήγημα. Ισχυροποιούμε το brand μας, επενδύουμε σε υποδομές και μέσα, δημιουργούμε buzz, και στοχεύουμε στην ανάπτυξη και αύξηση της επίγνωσης και του ενδιαφέροντος για την ομάδα μας και, φυσικά, για την αποδοχή της. Και το κυριότερο: Καλούμε στην οικογένειά μας όλους όσοι αγαπούν το μπάσκετ και το ονειρεύονται μακριά από εχθρότητες και τοξικότητες και πορευόμαστε στο μέλλον με την προστασία της σκιάς που πάντα θα μας προσφέρει το πλατανόφυλλο. Αιωνόβιο, στιβαρό, αλλά και φυλλοβόλο – μια ζωή που εξελίσσεται, όπως και ο Αθηναϊκός μας. Από την Σμύρνη, στον Βύρωνα και ως την Αθήνα, μια ομάδα, μια φωνή, μια καρδιά.

Ο κ. Χάρης Πολίτης, ο άνθρωπος που θα κρατάει τα ηνία όλου του εγχειρήματος και της Νέας εποχής, έκανε την κάτωθι τοποθέτηση: «Με νέα δομή, γυναίκες, άντρες και ακαδημίες μαζί, με εξωστρέφεια, σχέδιο και στρατηγική, με ανθρώπου που και ξέρουν, αλλά και που αγαπούν τον υγιή αθλητισμό, σχεδιάζουμε τον Αθηναϊκό του αύριο. Μια ομάδα πρωταγωνίστρια, η οποία από τον Βύρωνα θα ανοίξει τα φτερά της και θα αγκαλιάσει κάθε οικογένεια και κάθε φίλαθλο του Λεκανοπεδίου».