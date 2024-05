Η Έμα Χέιζ διέγραψε τα social media και μίλησε για τη διαδικτυακή κακοποίηση που «παρεισφρύει» στο ποδόσφαιρο γυναικών

Η προπονήτρια της Τσέλσι ήταν ενεργή στο twitter και στο Instagram, αλλά έκλεισε και τους δύο λογαριασμούς την εβδομάδα που η ομάδα της έχασε από τη Λίβερπουλ.

Η Χέιζ, η οποία θα αποχωρήσει από τις «Μπλε» στο τέλος της σεζόν για να αναλάβει την Εθνική Γυναικών των ΗΠΑ, προειδοποίησε για τα αυξανόμενα επίπεδα τοξικότητας που παρεισφρέουν στο γυναικείο παιχνίδι.

«Είχα μια κουβέντα με τον Γιούργκεν Κλοπ γι' αυτό αυτή την εβδομάδα», δήλωσε η Χέιζ όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι διέγραψε τα social media και το επίπεδο πίεσης που συνεπάγεται η δουλειά της.

«Νομίζω ότι είναι γελοίο το τι περιμένουν όλοι από έναν προπονητή ποδοσφαίρου. Είμαστε ανθρώπινα όντα. Έχουμε ζωές. Όλοι βρίσκονται υπό πίεση, όλοι πρέπει να βγάλουν τίτλους. Για τους μάνατζερ ποδοσφαίρου βρισκόμαστε σε αδύνατη θέση. Γιατί κάθε μέρα βρισκόμαστε σε μια θέση όπου, ό,τι και να πούμε, θα μετατραπεί σε κάτι που θα σας κάνει να πληρώνεστε εσείς (τα ΜΜΕ) και ταυτόχρονα θα μας φέρει σε μια θέση όπου θα είμαστε απλά κομμάτια κρέατος.

Σίγουρα δεν θα μου λείψει. Αυτό που έμαθα είναι ότι ο όγκος της κακοποίησης που πρέπει να ανεχτείς είναι απαράδεκτος και οι κίνδυνοι για το πού πηγαίνει το γυναικείο παιχνίδι - και αυτό παρεμπιπτόντως το αισθάνονται και οι παίκτριες - ο όγκος του τρολαρίσματος και ο όγκος της κακοήθειας που έρχεται στο παιχνίδι μας. Γι' αυτό λέω ότι γίνεται σαν το ανδρικό παιχνίδι. Μπορεί να πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό, αλλά μαντέψτε τι θα συμβεί; Θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα σε ό,τι κάνουμε με εσάς. Για μένα, αυτό είναι το λυπηρό που φεύγει από το παιχνίδι», τόνισε.

