Οσάκα: «Δεν χρησιμοποιώ ChatGpt, γιατί καταναλώνει πολύ νερό»

Η Ναόμι Οσάκα βρίσκεται στο τουρνουά της Ρώμης για αγωνιστικές υποχρεώσεις, κλέβοντας την... παράσταση με την απάντηση που έδωσε στη συνέντευξη Τύπου βάζοντας ως προτεραιότητα τον πλανήτη Γη σε αντίθεση με τη τεχνητή νοημοσύνη.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιαπωνέζα τενίστρια ρωτήθηκε για το εάν χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Πολλές τενίστριες έχουν παραδεχθεί πως κάνουν χρήση του ChatGPT και με αφορμή αυτό ρωτήθηκε και η πρώην Νο.1 στον κόσμο.

Η ίδια, βέβαια, απάντησε αρνητικά σε αυτή την ερώτηση με τον λόγο να είναι πρωτότυπος. Ακριβέστερα, η Οσάκα τόνισε πως επειδή τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν άμεση σχέση με τη σπατάλη νερού, αρνείται να κάνει χρήση τους καθώς της αρέσει το νερό.

Οι δηλώσεις της Ναόμι Οσάκα

«Δεν μου φαίνεται λογικό, δεν χρησιμοποιώ καθόλου το ChatGPT, αν και καταλαβαίνω ότι πολλοί το χρησιμοποιούν καθημερινά.

Έχω ακούσει ότι καταναλώνει πολύ νερό και εμένα προσωπικά μου αρέσει το νερό που έχουμε στη Γη, οπότε δε σκέφτομαι να το χρησιμοποιήσω»