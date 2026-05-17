Ο «αρχιτέκτονας» του Άρη, Κώστας Κωτούλης στο GWomen: «Ο στόχος τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί»

Είναι γεγονός! Έπειτα από 9 χρόνια απουσίας από την Α1 γυναικών ο Άρης επιστρέφει εκεί που ανήκει. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική πορεία στην Α2 γυναικών, κατάφερε και πήρε την άνοδο και του χρόνου θα αγωνίζεται στα παρκέ της κορυφαίας κατηγορίας στην Ελλάδα.

Η επιτυχία του «αυτοκράτορα» δεν πέρασε απαρατήρητη τη φετινή σεζόν, καθώς ο Κώστας Κωτούλης, μαζί με τους συνεργάτες του μπόρεσαν να δημιουργήσουν ένα σύνολο που πρωταγωνίστησε και πανηγύρισε πανάξια την άνοδο, βάζοντας ξανά τον Άρη στον «χάρτη» της κορυφαίας κατηγορίας στο μπάσκετ γυναικών .

Πραγματοποιώντας εξαιρετική πορεία στην Α2 γυναικών ο Άρης πήρε την άνοδο, πετυχαίνοντας μάλιστα αήττητο, με ρεκόρ 22 νίκες και 0 ήττες. Τα κορίτσια του Κώστα Κωτούλη πρωταγωνίστησαν και την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα παίζουν στα παρκέ της Α1.

Στους τελικούς αντιμετώπισαν τους Πάνθηρες Καβάλας και με συνολικό σκορ 4-0, μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την άνοδό τους στην Α1 γυναικών.

Ο «αρχιτέκτονας» της ομάδας, Κώστας Κωτούλης, που επέκτεινε τη συνεργασία του πρόσφατα με τον σύλλογο, μιλάει στο GWomen και αποκαλύπτει τα… μυστικά της αήττητης πορείας τους φέτος, ενώ επίσης τοποθετείτε και για την ανάπτυξη του μπάσκετ γυναικών στη χώρα μας.

Το γεγονός πως η ομάδα παίρνει την άνοδο ως αήττητη σημαίνει πολλά για την πορεία της και τη συνέπειά της μέσα στη σεζόν.

«Το αήττητο σερί σημαίνει πολλά για εμάς, γιατί είναι η επιβράβευση της καθημερινής δουλειάς, της συνέπειας και της νοοτροπίας που είχαμε από την πρώτη μέρα».

Σε μία επιτυχία δεν είναι μόνος ένας, είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν τον ρόλο τους, προκειμένου να έρθει. Το κλίμα και τα «καλά αποδυτήρια» είναι ένας από αυτούς και στον Άρη υπήρχε.

«Ο σημαντικότερος παράγοντας της επιτυχίας ήταν η οικογένεια που δημιουργήθηκε μέσα στην ομάδα. Υπήρχε εμπιστοσύνη, ενότητα και ξεκάθαροι ρόλοι από όλες τις αθλήτριες και το staff».

Τα 9 χρόνια απουσίας από την Α1, ήταν αρκετά για μία ομάδα του βεληνεκούς του Άρη. Την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του μπάσκετ γυναικών, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα… πορευτεί με τον Κώστα Κωτούλη, αφού ο Έλληνας τεχνικός επέκτεινε τη συνεργασία του μαζί με τον «αυτοκράτορα» και βάζει τους στόχους προς την επιτυχία.

«Ο στόχος του Άρη τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στην Α1 και να συνεχίσει να εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα. Με σωστά βήματα να χτίσουμε κάτι δυνατό και υγιές για το μέλλον».

Το μπάσκετ γυναικών στη χώρα μας αναπτύσσεται χρόνο με τον χρόνο και το πρωτάθλημα γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό. Ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, μερικές από τις ομάδες, έχουν ήδη βάλει τους στόχους τους και έχουν πραγματοποιήσει τις πρώτες τους μεταγραφικές «κινήσεις», έτσι ώστε να πρωταγωνιστήσουν.

«Είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε το μπάσκετ γυναικών να ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο και να αποκτά όλο και μεγαλύτερη προβολή».

