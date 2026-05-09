09/05/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Α1 Γυναικών: Πιο βελτιωμένη παίκτρια η Κριμίλη, κορυφαία U23 η Στολίγκα

Παναγιώτης Αρταβάνης

Η Ιωάννα Κριμίλη αναδείχθηκε η πιο βελτιωμένη παίκτρια της χρονιάς για την Α1 γυναικών. Το βραβείο της πολυτιμότερης u23 πήγε στην Νάγια Στολίγκα.

Στην πρώτη της χρονιά στον Παναθηναϊκό η Ιωάννα Κριμίλη κατάφερε να διακριθεί! Συγκεκριμένα κατέκτησε το βραβείο της πιο βελτιωμένης παίκτριας της χρονιάς για τη σεζόν 2025-26.

Συνολικά είχε μ.ο 10.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ, ενώ ήταν η πρώτη γηγενής αθλήτρια η οποία αναδείχθηκε MVP σε αγώνα της εφετινής σεζόν, στην 3η αγωνιστική στην αναμέτρηση με τον Πρωτέα Βούλα όπου πέτυχε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Κορυφαία παίκτρια u23 η Στολίγκα:

Η Νάγια Στολίγκα αναδείχθηκε η κορυφαία παίκτρια u23 της σεζόν στην Α1 γυναικών. Η διεθνής γκαρντ του Πρωτέα Βούλας πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά, έχοντας μ.ο 8.5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ, ενώ πρόσθεσε στην προσωπική συλλογή της έξι βραβεία MVP.

Οι αναμετρήσεις στις οποίες διακρίθηκε ήταν με τους: Παναθηναϊκό (3η αγωνιστική, 11 π., 4 ριμπ., 6 α. 2 κλ.), ΠΑΟΚ (4η αγωνιστική, 12 π., 5 ριμπ., 6 α., 1 κλ.), ΠΑΣ Γιάννινα (9η αγωνιστική, 18 π., 7 ριμπ., 2 α., 1 κλ.), Ολυμπιακό (12η αγωνιστική, 13 π., 2 ριμπ., 2 α., 2 κλ.), Ανόρθωση Βόλου (13η αγωνιστική, 10 π., 2 ριμπ., 2 α., 3 κλ., 1 κοψ.) και Αμύντα (17η αγωνιστική, 11 π., 1 ριμπ., 4 α.).

Στα αξιοσημείωτα της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, ήταν η κλήση της νεαρής παίκτριας για πρώτη φορά στην Εθνική Γυναικών, με την οποία αγωνίστηκε στο δεύτερο «παράθυρο» του Α’ Γύρου της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στις αναμετρήσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Δανία.

