Μετά από έξι χρόνια τίτλων και αμέτρητων γκολ, μια «χρυσή» εποχή για την ομάδα γυναικών της Τσέλσι φτάνει στο τέλος της. Η Σαμ Κερ, η κορυφαία σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου στη Women's Super League θα αποχωρήσει από το Λονδίνο το φετινό καλοκαίρι, καθώς αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό της με τις Μπλε.

Η Αυστραλή επιθετικός, που μετακόμισε στην Τσέλσι τον Νοέμβριο του 2019, εξελίχθηκε μέσα σε έξι σεζόν στην απόλυτη ηγέτιδα και σε ένα σύμβολο για την ομάδα.

Στις 157 εμφανίσεις που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Τσέλσι σημείωσε το ασύλληπτο νούμερο των 115 γκολ, απέχοντας μόλις ένα τέρμα από το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών στον λονδρέζικο σύλλογο.

After six-and-a-half memorable years, Sam Kerr will leave Chelsea when her contract expires this summer.



Thank you for everything you've done for this club, @SamKerr1. 💙 pic.twitter.com/eNkXdAwCpi May 14, 2026

Η Κερ οδήγησε την Τσέλσι στην κατάκτηση πέντε πρωταθλημάτων στη WSL, τριών Κυπέλλων Αγγλίας, ισάριθμων League Cups και ενός Community Shield, κάνοντας την Τσέλσι τη μεγαλύτερη δύναμη στο ποδόσφαιρο γυναικών της Αγγλίας.

Κατέκτησε δύο φορές το Χρυσό Παπούτσι, αναδείχθηκε παίκτρια της σεζόν στη WSL το 2022 και κέρδισε το βραβείο PFA Fans' Player της χρονιάς για δύο συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους.

Πέρυσι στάθηκε πολύ άτυχη, καθώς τον Ιανουάριο του 2024 υπέστη ρήξη χιαστού, η οποία την κράτησε εκτός γηπέδων για 20 ολόκληρους μήνες, αλλά επέστρεψε στη δράση δριμύτερη τη φετινή σεζόν.

Την απόφασή της να αποχωρήσει ανακοίνωσε μέσω ενός πολύ τρυφερού βίντεο, κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της. Ευχαρίστησε τους φιλάθλους της ομάδας για αυτά τα έξι χρόνια, λέγοντας πως θα πει το «αντίο» της στο τελευταίο ματς της Τσέλσι αύριο (16/5) κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.