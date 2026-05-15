Ποια είναι η Μαρία Χοσέ Φουεντεάλαμο, που ο Πέρεθ έκανε το σεξιστικό σχόλιο

Η συνέντευξη Τύπο του Φλορεντίνο Πέρεθ έγινε πρώτο θέμα στα ΜΜΕ και όχι άδικα, αφού όσα είπε πυροδότησαν θύελλα αντιδράσεων εξαιτίας όσον είπε του απέναντι στη δημοσιογράφο της εφημερίδας ABC, Μαρία Χοσέ Φουεντεάλαμο.

Πιο αναλυτικά ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης ενοχλήθηκε πολύ από όσα έγραψε η εν λόγω δημοσιογράφος και σχολίασε απαξιωτικά ένα δημοσίευμα: «Δείτε για παράδειγμα τα άρθρα της ABC... Το ένα είναι γραμμένο από μια γυναίκα που δεν ξέρω καν αν γνωρίζει τίποτα από ποδόσφαιρο» Η ρεπόρτερ πήρε αμέσως θέση με ένα άρθρο τμε τον τίτλο «Είμαι αυτή η γυναίκα για την οποία μιλάει ο Φλορεντίνο»....

Όμως ποια είναι η γυναίκα που μιλάει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης για εκείνη;



Η Μαρία Χοσέ Φουεντεάλαμο κατάγεται από το Φουέντε-Άλαμο, σπούδασε Δημοσιογραφία στο Universidad Complutense de Madrid και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Πολιτική στις Βρυξέλλες. Ξεκίνησε από τοπικά και σταδιακά πέρασε σε εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ. Έχει ασχοληθεί με:

οικονομικό και δικαστικό ρεπορτάζ,

ανάλυση κοινωνικών και πολιτικών γεγονότων,

άρθρα γνώμης και κοινωνικοπολιτική κριτική.

Πλέον είναι αρθρογράφος στην ισπανική εφημερίδα ABC, όπου γράφει τακτικά στήλες γνώμης. Παράλληλα, έχει διδάξει ως αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Universidad Complutense de Madrid, σε αντικείμενα σχετικά με τα μέσα και την επικοινωνία. Ακόμη είναι και συγγραφέας. Το πρόσφατο βιβλίο της, La hija del carnicero, είναι ένα δοκίμιο με έντονα προσωπικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά στοιχεία, που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο πέρα από την επικαιρότητα.

Όσον αφορά το άρθρο που ανέβασε ως απάντηση στον ισχυρό άνδρα της «βασσίλισας» η Μαρία Χοσέ Φουεντεάλαμο ανέφερε: ««Ναι, κύριε Πρόεδρε, αυτή ακριβώς είμαι. Μια γυναίκα, που… τι σημασία έχει τι ξέρω για το ποδόσφαιρο; Ξέρω όμως τη ζημιά που προκαλείται έξω από το Μπερναμπέου. Γιατί εδώ δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Και τώρα είμαι εγώ αυτή που αναρωτιέται αν εσείς αυτό το ξέρετε ή όχι».

Κάπως έτσι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και έκανε σαφές πως η κριτική της αφορούσε όσα βγαίνουν προς έξω για όσα συμβαίνουν στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξη της :«Δεν μιλάω για ποδόσφαιρο, μιλάω για παιδεία και για αξίες. Μιλάω για κάτι στο οποίο εμείς οι γονείς προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας: να ξέρουν να χάνουν».