Καλτσίδου: Οι λόγοι που οδήγησαν στο τέλος εποχής από την Εθνική Μ. Βρετανίας

Λίγους μόλις μήνες μετά την πρόσληψή της, η Ελληνίδα προπονήτρια αναγκάστηκε να πάρει την απόφαση της αποχώρησης. Η αποχώρηση της Στέλλας Καλτσίδου ήρθε πολύ γρήγορα, όχι λόγω των αποτελεσμάτων, αλλά επειδή η κατάσταση στο βρετανικό μπάσκετ είχε ξεφύγει. Μετά το «λουκέτο» στην ομοσπονδία, δεν υπήρχε ξεκάθαρη διοίκηση, δεν υπήρχαν σίγουρα χρήματα και κανείς δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα πώς και αν θα συνεχίσει να λειτουργεί η Εθνική ομάδα.

Η Καλτσίδου είχε αναλάβει την ομάδα τον Αύγουστο του 2025, σε μία περίοδο που υπήρχε διάχυτη αισιοδοξία για την επόμενη μέρα του μπάσκετ γυναικών στη Μεγάλη Βρετανία. Με σημαντική εμπειρία από συλλογικό και εθνικό επίπεδο, αλλά και με ιστορική επιτυχία στους Λόντον Λάιονς, όπου κατέκτησε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο βρετανικής ομάδας, θεωρήθηκε το ιδανικό πρόσωπο για να οδηγήσει την Εθνική σε νέα πορεία.

Το ξεκίνημα επιβεβαίωσε τις προσδοκίες. Στο πρώτο προκριματικό «παράθυρο» για το Ευρωμπάσκετ 2027, η Μεγάλη Βρετανία παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο και πέτυχε σημαντικές νίκες απέναντι σε Ελβετία και Νορβηγία, δείχνοντας αγωνιστική συνοχή και ξεκάθαρη ταυτότητα.

Ωστόσο, η κατάρρευση της Βρετανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης άλλαξε δραματικά τα δεδομένα. Τα προβλήματα δεν περιορίστηκαν στα οικονομικά, αλλά επεκτάθηκαν στον βασικό σχεδιασμό της ομάδας, καθυστερήσεις στον προγραμματισμό, αβεβαιότητα για μετακινήσεις και προετοιμασία, ελλιπής επικοινωνία με τις αθλήτριες και γενικότερη αίσθηση προσωρινότητας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η λειτουργία μιας εθνικής ομάδας υψηλών απαιτήσεων έγινε πρακτικά αδύνατη.

Μαζί με την Καλτσίδου αποχώρησε και ο general manager της ομάδας, Τζέικομπ Λόιντ, ο οποίος σε δημόσιες τοποθετήσεις του τόνισε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να εργάζεται σε ένα πρόγραμμα που δεν προσφέρει ούτε τις στοιχειώδεις επαγγελματικές προϋποθέσεις στις αθλήτριες. Οι δύο πλευρές κατέληξαν ότι, χωρίς σαφή λύση στον ορίζοντα, η παραμονή τους δεν θα εξυπηρετούσε ούτε την ομάδα ούτε το ίδιο το άθλημα.

Η Καλαθοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλίας, από την πλευρά της, αναγνώρισε τη δύσκολη συγκυρία και ευχαρίστησε την Καλτσίδου για τη σύντομη αλλά ουσιαστική προσφορά της, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αναδιοργάνωσης και αναζήτησης νέας διοικητικής δομής για το βρετανικό μπάσκετ.

Η αποχώρηση της Στέλλας Καλτσίδου αφήνει πίσω της περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Με τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027 να πλησιάζουν, το μέλλον της Εθνικής Γυναικών της Μεγάλης Βρετανίας παραμένει αβέβαιο, σε ένα άθλημα που καλείται πρώτα να λύσει τα θεσμικά του προβλήματα πριν μπορέσει να ξαναχτίσει την αγωνιστική του προοπτική.