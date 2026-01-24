Το EuroCup Women απέκτησε φέτος έντονο ελληνικό χρώμα.

Αθηναϊκός και Παναθηναϊκός βρίσκονται στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στη διάκριση, αλλά και στην αναβίωση μιας ιστορικής στιγμής που παραμένει μοναδική για το ελληνικό μπάσκετ γυναικών. Ο Αθηναϊκός επιστρέφει στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να διασταυρωθεί με τη Μερσίν, μια ομάδα που στον πάγκο της έχει έναν άνθρωπο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία ελληνικής ομάδας: τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο.

8 Απριλίου 2010: η βραδιά που γράφτηκε ιστορία

Πριν από περίπου 16 χρόνια, ο Αθηναϊκός κατέκτησε το EuroCup Women και έγινε η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα ελληνική γυναικεία ομάδα με ευρωπαϊκό τρόπαιο. Με προπονητή τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο και πρόεδρο τον Νίκο Χαρδαλιά, η ομάδα του Βύρωνα πέτυχε κάτι που έμοιαζε τότε σχεδόν ακατόρθωτο.

Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Ο Αθηναϊκός απέκλεισε διαδοχικά ομάδες από Αρμενία, Τουρκία, Ουκρανία και Ρωσία, για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, με μεγάλες εκτός έδρας νίκες και μόλις δύο ήττες σε ολόκληρη τη διοργάνωση.

Οι τελικοί με τη ρωσική Ναντέζντα ήταν διπλοί. Ανήμερα Πρωταπριλιάς του 2010, χωρίς να είναι καθόλου αστείο, ο Αθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Ρωσία με 65-57, βάζοντας γερά θεμέλια για τον τίτλο. Μία εβδομάδα αργότερα, στο κατάμεστο κλειστό της Εργάνης, η ήττα με 53-57 έμοιαζε με… νίκη. Το +8 του πρώτου αγώνα αποδείχθηκε χρυσό και το τρόπαιο κατέληξε στον Βύρωνα, με την Πόλυ Σαρέγκου να το σηκώνει πρώτη γεμίζοντας χαρά τους φιλάθλους της ομάδας.

Εκείνο το ματς έμοιαζε περισσότερο με... θρίλερ. Η Ναντέζντα πίεσε ασφυκτικά, προηγήθηκε ακόμη και με έξι πόντους στο φινάλε (47-53), όμως ο Αθηναϊκός άντεξε. Το τρίποντο της Κάντις Ουίγκινς και οι ψύχραιμες βολές της Τούλας Καλέντζου κράτησαν τη διαφορά εκεί που έπρεπε, σφραγίζοντας ένα επίτευγμα για την ομάδα του Τζώρτζη Δικαιουλάκου τότε, που μέχρι και σήμερα είναι αξεπέραστο στο μπάσκετ γυναικών. Μάλιστα, η σεζόν 2009-10 ολοκληρώθηκε με ιστορικό triple crown.

Το σήμερα και η ανάμνηση που ζωντανεύει

Δεκαέξι χρόνια μετά, ο Αθηναϊκός έχει επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο. Διεκδικεί το πρωτάθλημα Ελλάδας όντας πρώτος στη βαθμολογία και ταυτόχρονα βρίσκεται ξανά στους «8» του EuroCup, αναβιώνοντας μνήμες δόξας.

Στη φάση των «8» θα αντιμετωπίσει την Αβενίδα με το πρώτο ματς να διεξάγεται στην έδρα του Αθηναϊκού στις 5 Φεβρουαρίου και τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 12 Φεβρουαρίου στην Ισπανία.

Την ίδια στιγμή, ο Παναθηναϊκός κάνει το δικό του ευρωπαϊκό βήμα και καλείται να αντιμετωπίσει τη Μερσίν. Στον πάγκο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται ο Τζώρτζης Δικαιουλάκος, ο άνθρωπος που οδήγησε τον Αθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης το 2010. Ένα μπασκετικό déjà vu, που δίνει στο φετινό EuroCup μια ιδιαίτερη και συμβολική διάσταση.

Η παρουσία δύο ελληνικών ομάδων στα προημιτελικά και η επιστροφή του Δικαιουλάκου στο προσκήνιο της διοργάνωσης υπενθυμίζουν πως το ελληνικό μπάσκετ γυναικών έχει παρελθόν, παρόν και πιθανότατα και μέλλον στην Ευρώπη με το 2010 να παραμένει σημείο αναφοράς.