Βασιλική Πλευρίτου: «Να οδηγήσουμε τον Ολυμπιακό εκεί που αξίζει, στην κορυφή»

Στη συνέντευξη Τύπου του για τον τελικού του ευρωπαϊκού Super Cup μεταξύ του Ολυμπιακού και της Καταλούνια το (Σάββατο 3/10, 17:30) στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, μίλησε η αρχηγός των «ερυθρολεύκων», Βάσω Πλευρίτου, καθώς και ο προπονητής, Γιώργος Ντόσκας. Σε δηλώσεις προχώρησε και η Βρετανίδα φουνταριστή της ισπανικής ομάδας, Τούλα Φάλβεϊ.

«Ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για να βρίσκεται στην κορυφή. Για αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να οδηγούμε τον Ολυμπιακό εκεί όπου του αξίζει. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε από την πλευρά μας, να δώσουμε το 100% του εαυτού μας και να δώσουμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στο κοινό. Περιμένουμε τον κόσμο μας να έρθει να μας υποστηρίξει, να το γεμίσουμε και να χαρούμε μαζί την επιτυχία», δήλωσε η Βάσω Πλευρίτου.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Ντόσκας, συμπλήρωσε: «Ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για να βρίσκεται στην κορυφή. Για αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να οδηγούμε τον Ολυμπιακό εκεί όπου του αξίζει. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε από την πλευρά μας, να δώσουμε το 100% του εαυτού μας και να δώσουμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στο κοινό. Περιμένουμε τον κόσμο μας να έρθει να μας υποστηρίξει, να το γεμίσουμε και να χαρούμε μαζί την επιτυχία».

Η παίκτρια της Καταλούνια, Τούλα Φάλβεϊ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε εδώ για να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Ξέρουμε σε τι επίπεδο βρίσκεται ο Ολυμπιακός και τι πέτυχε την περσινή χρονιά, αλλά εμείς καλούμαστε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Επίσης, γνωρίζουμε ότι θα παίξουμε σε μία δύσκολη έδρα και ο Ολυμπιακός θα είναι γηπεδούχος, όμως εμείς θα αγωνιστούμε χωρίς πίεση, γιατί δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε».