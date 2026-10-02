Στα πλαίσια της συνέντευξης Τύπου του τελικού του ευρωπαϊκού Super Cup του πόλο γυναικών μεταξύ του Ολυμπιακού και της Καταλούνια ,που θα γίνει το Σάββατο (3/10,17:30) στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, μίλησε για τον αγώνα και ανακοίνωσε την έγκριση της διακήρυξης του έργου για το νέο κολυμβητήριο του Ολυμπιακού στον Πειραιά.

Αναλυτικότερα, ο Περιφεριάρχης Αττικής δήλωσε:

«Είναι μια όμορφη μέρα σήμερα για τον Πειραιά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ, εν όψει μίας μεγάλης ευρωπαϊκής συνάντησης, που φέρνει το Πειραιά και την πρωτεύουσα των περιφερειών την Ελλάδας, την Αττική, στο επίκεντρο του γυναικείου αθλητισμού.

Το Women Super Cup 2026 υποδέχεται τις δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Το πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό και την κυπελλούχο Ευρώπης, Καταλούνια. Καλωσορίζουμε της αθλήτριες και τις αποστολές τους και περιμένουμε να δούμε έναν αγώνα αντάξιο της ποιότητας, της διαδρομής και κυρίως των επιτυχιών τους. Είναι τα πρότυπα δύναμης, επιμονής και ομαδικότητας

Για εμάς, η φιλοξενία τέτοιων διοργανώσεων είναι σταθερή επιλογή. Η Αττική μπορεί και πρέπει να έχει μια διαρκή παρουσία στο χώρο του αθλητισμού, να δείχνει την εξωστρέφια της και να δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της να βλέπουν μεγάλους αγώνες.

Η προσπάθεια αυτή χρειάζεται, φυσικά, υποδομές. Γι αυτό και ως Περιφέρεια Αττικής στηρίξαμε με χρηματοδότηση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ την ανακατασκευή του κολυμβητηρίου «Πέτρος Καπαγέρωφ», που θα φιλοξενήσει τον μεγάλο αυριανό τελικό, ενός γηπέδου άρρικτα συνδεδεμένου με τον πολιτισμό του Πειραιά.

Οι μεγάλες διοργανώσεις απαιτούν σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις. Με την ευθύνη αυτή, προχωράμε και στο Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού για τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό, στο Νέο Φάληρο, στο περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ.

Ήταν μία προσωπική μας δέσμευση που περνά στο επόμενο ουσιαστικό στάδιο. Μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη στρατηγικού σχεδιασμού και πρώην αθλήτρια και Ολυμπιονίκη του πόλο, Σταυρούλα Αντωνάκου, είμαστε στην ευχάριστη θέση για να ανακοινώσουμε ότι η αγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου, καθώς στις 28 Σεπτεμβρίου εγκρίθηκε η όλη διακήρυξη του έργου.

Ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 30 Σεπτεμβρίου και χθες (1/10) στην Πλατφόρμα Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων. Ο διαγωνισμός είναι στον αέρα με καταληκτική ημέρα υποβολής των αιτήσεων στις 6 Νοεμβρίου και το άνοιγμα των προσφορών έχει καθοριστεί για τις 12 Νοεμβρίου.

Δεσμευτήκαμε, ως περιφερειακή αρχή, ότι το 2026 θα έχουμε ανάδοχο και το κάναμε. Δεσμευτήκαμε επίσης ότι το έργο θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2027 και το πράττουμε.

Πρόκειται για μία επένδυση 19 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της περιφέρειας. Το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού θα διαθέτει δύο κολυμβητήρια ολυμπιακών διαστάσεων, δύο παιδικές πισίνες, σύγχρονους και προσεκτικούς χώρους για ποικίλες χρήσεις, μουσείο υγρού στίβου και θα έχει πλήρη προσβασιμότητα για πολίτες με αναπηρία.

Οι αθλητές και αθλήτριες του Ολυμπιακού και της εθνικής ομάδας, έχουν χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και διακρίσεις. Οφείλουμε να τους εξασφαλίσουμε συνθήκες προετοιμασίας αντάξιες του επιπέδου και της προσπάθειας που καταβάλλουν εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Παράλληλα με τις υποδομές αυτές ανοίγουμε το δρόμο για τους νέος να μπουν στο χώρο του αθλητισμού και να γίνουν οι επόμενοι πρωταθλητές. Με σεβασμό στη καθημερινή προσπάθεια των αθλητών μας, καλείται η Αττική να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για να αποδίδουν οι αθλητές στο καλύτερο των δυνατοτήτων τους. Τα καλύτερα για τον υγρό στίβο έρχονται. Το Νοέμβριο θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κι άλλες ανακοινώσεις, καθώς κι άλλες δεσμεύσεις μας για έργα έχουν πάρει το δρόμο της οριστικοποίησης και υλοποίησης.

Θέλουμε περισσότερα κορίτσια να μπουν στον αθλητισμό, να πρωταγωνιστούν και να κυνηγούν τα όνειρά τους. Έχουμε την ευθύνη να δίνουμε τις ευκαιρίες στις νέες αθλήτριες μέσω των έργων μας, φτιάχνοντας υποδομές που δείχνουν το σεβασμό στη προσπάθεια τους. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, να κερδίσει ο καλύτερος και να δούμε έναν ωραίο αγώνα».