Αν νομίζεις ότι το κολεγιακό μπάσκετ γυναικών είναι μόνο συστήματα και στατιστικά, τότε δεν έχεις γνωρίσει την Κιμ Μάλκι.

Τη μοναδική γυναίκα και γενικά το μοναδικό άτομο στην ιστορία του NCAA, που έχει κατακτήσει εθνικά πρωταθλήματα ως παίκτρια, ως βοηθός προπονήτρια και ως head coach. Μια γυναίκα που βρίσκεται στο Basketball Hall of Fame τόσο για το ταλέντο και τις ικανότητες της, όσο και για την ηγετική της παρουσία στο παρκέ.

Μικροσκοπική στο ύψος, γιγαντιαία στην παρουσία, η Μάλκι μπαίνει σε κάθε γήπεδο σαν να της ανήκει και τις περισσότερες φορές, έχει δίκιο. Τρία εθνικά πρωταθλήματα στο Πανεπιστήμιο του Μπέιλορ. Ένα ακόμη στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα Στέιτ. Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο. Hall of Fame. Μια καριέρα που μοιάζει περισσότερο με πρόκληση παρά με βιογραφικό.

Αλλά η Μάλκι δεν είναι απλώς προπονήτρια. Είναι μία ολόκληρη περσόνα, μία εκκεντρική γυναικεία ισχύς, ντυμένη με πούπουλα, παγιέτες, neon, animal print και όλα αυτά με απόλυτη αυτοπεποίθηση. Αυτή είναι η ιστορία της γυναίκας που έκανε το παρκέ πασαρέλα, έχτισε δυναστείες με χαρακτήρα πιο κοφτερό από τις γόβες της και άλλαξε για πάντα το πώς μοιάζει η ηγεσία στον αθλητισμό.

Από τη μικρή Λουιζιάνα στο κέντρο του μπασκετικού σύμπαντος

Η Κιμ Μάλκι μεγάλωσε στο Τικφώ της Λουιζιάνα, ένα μικρό μέρος που έβγαλε μια τεράστια προσωπικότητα. Από παιδί είχε πείσμα, ένστικτο, πάθος και φυσικά, βουτιές στο τσιμέντο για χαμένες μπάλες. Στο Λουιζιάνα Τεκ, εξελίχθηκε σε μια από τις καλύτερες πόιντ γκαρντ της χώρας, κέρδισε το εθνικό πρωτάθλημα, τίτλους και καθόρισε μια εποχή. Δεν ήταν ψηλή, δεν ήταν «εντυπωσιακή» με την κλασική έννοια, αλλά είχε μια φλόγα που δεν έσβηνε ποτέ. Προσθέστε σε αυτά ένα ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο, γιατί φυσικά το έκανε κι αυτό.

Μπέιλορ: Το βασίλειο που έχτισε από το μηδέν

Όταν ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Μπέιλορ το 2000, το πρόγραμμα του μπάσκετ γυναικών ήταν σχεδόν αόρατο, έχοντας ολοκληρώσει την προηγούμενη σεζόν με ρεκόρ 7–20 και τερματίζοντας τελευταίο στο πρωτάθλημα Big 12. Στην πρώτη της χρονιά, η ομάδα κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη της συμμετοχή στο τουρνουά NCAA, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας της οι Μπέαρς προκρίθηκαν άλλες 18 φορές. Επιπλέον, κέρδισαν και έντεκα συνεχόμενα πρωταθλήματα στην Big12. Η ομάδα έφτασε τέσσερις φορές στο Final Four και κατέκτησε το εθνικό πρωτάθλημα το 2005, το 2012 και το 2019, με το εθνικό πρωτάθλημα του 2012 να ακολουθεί μια τέλεια σεζόν 40-0, την πρώτη στην ιστορία του προγράμματος.

Η Μάλκι οδήγησε την ομάδα σε μια πραγματική κυριαρχία, ενώ ανέδειξε αθλήτριες που άλλαξαν για πάντα το WNBA, όπως η Μπρίτνεϊ Γκρίνερ, μία από τις πιο κυριαρχικές σέντερ στην ιστορία της NCAA, νικήτρια πολλών βραβείων κορυφαίας παίκτριας της χρονιάς και αμυντική δύναμη καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της στο Μπέιλορ. Η Κιμ Μάλκι μετέτρεψε το Μπέιλορ σε μια μηχανή νικών, εφαρμόζοντας σκληρή πειθαρχία, στρατηγική και μια ένταση που μόνο εκείνη ξέρει να χειρίζεται. Το στυλ της ήταν άμεσο, έντονο, κάποιες φορές και αμφιλεγόμενο αλλά πάντα αποτελεσματικό. Άλλωστε, δεν ζήτησε ποτέ «να της το κάνουν εύκολο», ζητούσε να κερδίζει. Και κέρδιζε.

Η επιστροφή στο σπίτι: Η εποχή του Λουιζιάνα Στέιτ

Το Λουιζιάνα Στέιτ την υποδέχθηκε σαν να επέστρεφε μια χαμένη βασίλισσα. Μόλις πάτησε το πόδι της στο Μπατόν Ρουζ, το πρόγραμμα άλλαξε ταχύτητα. Σχεδόν απίστευτα γρήγορα, σε μόλις μία χρονιά, η Μάλκι οδήγησε τους Τάιγκερς στο πρώτο εθνικό πρωτάθλημα στην ιστορία του Λουιζιάνα Στέιτ το 2023, χαρίζοντάς της έτσι το τέταρτο πρωτάθλημα της καριέρας της ως προπονήτρια. Με μια ομάδα γεμάτη προσωπικότητες, ανατροπές, νέα ταλέντα και νέες ιστορίες, η Μάλκι έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα, έβαλε τάξη στο χάος και το μετέτρεψε σε χρυσό.

Η Έιντζελ Ρις αποτέλεσε μία από τις ηγετικές προσωπικότητες που ξεχώρισαν υπό την καθοδήγηση της Μάλκι, κυριαρχώντας σε κρίσιμους αγώνες και συμβάλλοντας καθοριστικά στο εθνικό πρωτάθλημα το 2023

Μόδα ως δήλωση: Το courtside couture της Κιμ Μάλκι

Ας περάσουμε στα πούπουλα... κυριολεκτικά. Οι εμφανίσεις της Κιμ Μάλκι δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μηνύματα, με παγιέτες, ροζ σακάκια, ζακέτες γεμάτες γιγάντια λουλούδια, ρούχα ζέβρας και τίγρης. Κάποιοι τα λένε «υπερβολικά». Για την ίδια είναι μία δήλωση.

Τα ρούχα της Κιμ Μάλκι λένε πολλά, ότι «δεν χρειάζεται να ντυθώ σαν άντρας για να κερδίσω άντρες. Δεν θα μικρύνω τον εαυτό μου για να χωρέσω στην άποψη κανενός». Έτσι επιλέγει ρούχα φανταχτερά που την εκφράζουν και πάνω από όλα τις αρέσουν.

Η γυναίκα πίσω από τον μύθο: Σύνθετη. Λαμπερή. Αμείλικτα αυθεντική.

Η Κιμ Μάλκι δεν είναι τέλεια, δεν είναι πάντα δημοφιλής, αλλά δεν αφήνει και κανέναν αδιάφορο. Και αυτό την κάνει ξεχωριστή. Είναι, παθιασμένη και σκληρή μαζί, μια γυναίκα που αλλάζει τον αέρα μόλις μπει σε ένα δωμάτιο. Έχει σταθεί δίπλα στις παίκτριές της σαν μέντορας, σαν μητέρα, σαν καθοδηγήτρια. Είναι εκείνο το είδος γυναίκας που ηγείται όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.

Γιατί η Κιμ Μάλκι έχει σημασία

Γιατί δεν ζήτησε ποτέ άδεια για να είναι ο εαυτός της σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Γιατί απέδειξε ότι ο αθλητισμός γυναικών μπορεί να είναι εντυπωσιακός, με ένταση και να έχει την δική του προσωπικότητα. Γιατί κερδίζει ξανά και ξανά. Γιατί έκανε τις γυναίκες στο άθλημα πιο θαρραλέες, αποφασίστηκες και να μην απολογούνται σε κανέναν για τι ποιες θέλουν αν είναι σε αυτόν τον χώρο, να εκφράζουν τους εαυτούς τους ελεύθερα και να αγκαλιάζουν ίσως και να γιορτάζουν όλα αυτά που τις κάνουν ξεχωριστές. Έτσι λοιπόν η Κιμ Μάλκι δεν είναι απλώς μια προπονήτρια με τρόπαια, είναι μια νέα εποχή ελευθερίας και σίγουρα ηγεσίας. Και είτε την αγαπάς είτε διαφωνείς μαζί της, ένα πράγμα είναι αδιαμφισβήτητο:

Ο κόσμος του αθλητισμού γυναικών είναι πιο λαμπερός, πιο δυνατός και πιο τολμηρός επειδή υπάρχει η Κιμ Μάλκι.