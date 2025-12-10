Σαμπαλένκα: «Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς, αλλά δεν είναι δίκαιο»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η Νο.1 τενίστρια του κόσμου, πήρε θέση για τη συμμετοχή τρανς γυναικών στο επαγγελματικό τένις. Σε συνέντευξή της η Λευκορωσίδα τόνισε ότι η παρουσία τρανς αθλητριών δημιουργεί άνισο ανταγωνισμό και δεν είναι δίκαιο για τις γυναίκες που δουλεύουν χρόνια για να φτάσουν στην κορυφή.

Η Σαμπαλένκα, η οποία έχει ήδη τέσσερα Grand Slam singles, ετοιμάζεται να συμμετάσχει σε έναν αγώνα Battle of the Sexes απέναντι στον Κύργιο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Πιρς Μόργκαν έφερε στο προσκήνιο την άποψη της πρώην Νο.1, Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, η οποία είχε δηλώσει το 2019 ότι «δεν μπορείς απλά να αυτοπροσδιορίζεσαι ως γυναίκα και να αγωνίζεσαι ενάντια σε γυναίκες. Πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια, και η παρουσία πέους δεν ταιριάζει σε αυτά τα πρότυπα». Η δήλωση της Ναβρατίλοβα είχε προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων τρανς ατόμων.

Η 27χρονη Λευκορωσίδα, πάντως, ξεκαθάρισε τη δική της θέση: «Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αθλητριών, αλλά πιστεύω ότι εξακολουθούν να έχουν τεράστιο πλεονέκτημα σε σχέση με μια γυναίκα. Δεν είναι δίκαιο για μια γυναίκα που δουλεύει μια ζωή για να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο να αντιμετωπίσει έναν βιολογικά ισχυρό άνδρα. Για μένα, δεν συμφωνώ με αυτό στον αθλητισμό».

Οι κανονισμοί της WTA προβλέπουν ότι ένας άνδρας που μεταβαίνει σε γυναίκα πρέπει να υποβληθεί σε ορμονική θεραπεία για τουλάχιστον 12 μήνες και να διατηρεί τα επίπεδα τεστοστερόνης του κάτω από 10 nmol/L για να συμμετάσχει σε τουρνουά της ομοσπονδίας. Παρά ταύτα, η συζήτηση για τη συμμετοχή τρανς αθλητριών στα γυναικεία τουρνουά παραμένει ανοιχτή και διχάζει, με αθλητές και ειδικούς να συνεχίζουν να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις.