Σκληρή κριτική από την Μπονματί για τον τελικό του Women's Champions League στο Όσλο: «Είναι ένα βήμα προς τα πίσω»

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Η Αϊτάνα Μπονματί δεν συμφωνεί με την επιλογή του Όσλο ως διοργανώτριας πόλης του τελικού του Women's Champions League κι εξήγησε γιατί.

Η Αϊτάνα Μπονματί εξέφρασε τους έντονους προβληματισμούς της για την επιλογή του Όσλο ως πόλης διεξαγωγής του τελικού του Women's Champions League.

Αν και η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν έχει τίποτα προσωπικό με τη Νορβηγία, την οποία θεωρεί μάλιστα μια φανταστική χώρα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ένα πισωγύρισμα για το ποδόσφαιρο γυναικών και τα βήματα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.

Η σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα στάθηκε ιδιαίτερα στο μέγεθος του Ullevaal Standion. Όπως επεσήμανε η νικήτρια της Χρυσής Μπάλας, μετά από χρόνια όπου οι αγώνες αυτοί διεξάγονταν σε τεράστια και εμβληματικά στάδια, η μεταφορά του τελικού σε ένα πολύ μικρότερο γήπεδο στερεί τη δυνατότητα σε χιλιάδες φιλάθλους να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από κοντά, αφήνοντας πολύ κόσμο εκτός της μεγάλης αυτής γιορτής.

Παράλληλα, η Μπονματί υπογράμμισε τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οπαδοί όσον αφορά το ταξίδι τους στη νορβηγική πρωτεύουσα, χρησιμοποιώντας μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την οικογένεια και τους φίλους της, οι οποίοι θα αναγκαστούν να διασχίσουν τη μισή Ευρώπη για να φτάσουν στον προορισμό τους.

«Δεν έχω τίποτα εναντίον της Νορβηγίας, μου φαίνεται μια φανταστική χώρα, αλλά είναι προφανές ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές σε σχέση με άλλες χρονιές. Αν προέρχεσαι από το άνοιγμα μεγάλων σταδίων, νομίζω ότι το να πας στη Νορβηγία σε ένα πολύ μικρότερο γήπεδο από το συνηθισμένο είναι ένα βήμα προς τα πίσω.

Αφήνεις πολύ κόσμο απέξω και το ταξίδι δεν είναι επίσης εύκολο. Δεν υπάρχουν πολλές διευκολύνσεις για να φτάσουν οι φίλαθλοι εκεί. Η οικογένεια και οι φίλοι μου πρέπει να κάνουν δεν ξέρω κι εγώ πόσες ανταποκρίσεις, να γυρίσουν τη μισή Ευρώπη, για να καταφέρουν να φτάσουν», είπε χαρακτηριστικά η Μπονματί.

