Η Sarah Ashlee Barker, γκαρντ των Los Angeles Sparks, απέδειξε ότι δεν υπάρχει χώρος για υποτίμηση στο μπάσκετ γυναικών. Σε ένα βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι WNBA Got Game στο YouTube, η Barker αντιμετώπισε ένα διαδικτυακό «τρολ» που δήλωνε πως καμία παίκτρια της WNBA δεν θα μπορούσε να τον νικήσει.

Το αποτέλεσμα; Μια εντυπωσιακή νίκη 11-2, με τη Barker να στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της λίγκας: «Αν νομίζεις ότι ήμουν σκληρή, φαντάσου τους συμπαίκτες μου, που είναι κυριολεκτικά οι καλύτερες από τις καλύτερες», σχολίασε.

Μετά το παιχνίδι, η Barker δεν σταμάτησε εκεί. Ζήτησε από τον αντίπαλό της να ζητήσει συγγνώμη σε όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται στη WNBA, και εκείνος παραδέχτηκε ότι ο σεβασμός στις παίκτριες είναι το ελάχιστο που τους αξίζει.

Η Barker, πρώην σταρ των Spain Park High School και του Alabama, μπήκε στη WNBA το 2025, επιλεγμένη στο Νο9 από τους Sparks. Στην πρώτη της σεζόν κατέγραψε 3,1 πόντους και 1,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, ενώ στον τελευταίο της αγώνα για τη χρονιά σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 15 πόντους.

Τον χειμώνα θα παίξει στο Athletes Unlimited Pro Basketball, ενώ έκανε και ντεμπούτο ως σχολιάστρια στο ESPN+, καλύπτοντας την αήττητη ομάδα του Alabama στην επικράτησή της επί του Kennesaw State.

Αξίζει ακόμη να αναφέρουμε πως έχει κερδίσει το βραβείο Miss Basketball για τη σεζόν 2019-20, στην τελευταία της χρονιά με τους Spain Park High School Jaguars στο Hoover, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου AHSAA Class 7A, μετά από την επιτυχία του 2018. Στην προ-κοινοτική της καριέρα είχε μέσο όρο 23,2 πόντους, 9,9 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 1,9 κλεψίματα ανά παιχνίδι. Στη συνέχεια πέρασε δύο χρόνια στο Georgia πριν ολοκληρώσει τρία χρόνια στο Alabama. Τη σεζόν 2024-25 είχε μέσο όρο 18,2 πόντους, 6,3 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ και 2,0 κλεψίματα σε 28 αγώνες.

Ενώ στο τελευταίο της αγώνα για το Alabama, σημείωσε σχολικό ρεκόρ με 45 πόντους, σε ήττα 111-108 από το Maryland σε αγώνα διπλής παράτασης στο NCAA Women’s Basketball Tournament στις 24 Μαρτίου.