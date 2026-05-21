Καμία εξαίρεση στην πολυιδιοκτησία και στο ποδόσφαιρο γυναικών

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η UEFA προειδοποιεί ότι δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις στους κανόνες πολυϊδιοκτησίας, με τη Μισέλ Κανγκ να κινδυνεύει να πρέπει να επιλέξει μεταξύ των συλλόγων της, αν προκριθούν Ευρώπη.

Η UEFA ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν εξαιρέσεις στους κανόνες της για την πολυιδιοκτησία ομάδων, ούτε και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η Μισέλ Κανγκ μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση στο μέλλον, αν τόσο η Λιόν όσο και η London City Lionesses καταφέρουν να μπουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.


Σε μια τέτοια περίπτωση η μεγιστάνας του ποδοσφαίρου γυναικών θα πρέπει να επιλέξει η να πουλήσει μία ομάδα, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η υπεύθυνη του ποδοσφαιρού γυναικών στην UEFA , Ναντίν Κέσλερ, τόνισε ότι η ομοσπονδία θέλει να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αθλητική ακεραιότητα, ανεξάρτητα από το αν μιλάμε για ανδρικό ή ποδόσφαιρο γυαναικών.
Χαρακτηριστικά τόνισε πως δεν γίνεται να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες: «Αν θέλουμε να προστατεύουμε την ακεραιότητα στο ανδρικό ποδόσφαιρο, πρέπει να το κάνουμε και στο γυναικείο».

Για να γίνει πιο κατανοητό, η UEFA έφερε ως παράδειγμα και την περίπτωση της Κρίσταλ Πάλας, που έχασε θέση στο Europa League λόγω ζητημάτων πολυϊδιοκτησίας που συνδέονται με τη Λιόν.

