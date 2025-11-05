Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που χρειάστηκε και παράταση, ο Αθηναϊκός επικράτησε της Μπεσίκτας με 84-82 (παρ.) και πλησίασε ακόμα πιο κοντά στην πρώτη θέση του ομίλου της.

Με τη Στέλλα Καλτσίδου στο τιμόνι της ομάδας, ο Αθηναϊκός δεν έχει να φοβάται τίποτα και κανέναν. Η έμπειρη προπονήτρια, κατέφθασε στον Αθηναϊκό την πιο κατάλληλη στιγμή, για να ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Θυμίζουμε πως η διεθνής τεχνικός, στη θητεία της στις Λόντον Λάιονς, κατέκτησε δύο σερί πρωταθλήματα και οδήγησε την ομάδα της Μ.Βρετανίας ως την κορυφή του Eurocup 2024. Συν τοις άλλοις, αναδείχθηκε προπονήτρια της χρονιάς τη σεζόν 2023-2024, οδηγώντας τις Λόντον Λάιονς με ρεκόρ 20 - 0 .

Αξίζει να σημειωθεί πως τη συγκεκριμένη σεζόν ο Αθηναϊκός, στην επιστροφή του στην Α1 γυναικών, είχε αρνητικό σερί 0-20 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και γλίτωσε τον υποβιβασμό αφού της ενέκριναν wild card.

Η μοίρα επιφύλαξε στην ίδια, αλλά και στην Αθηναϊκή ομάδα, να συναντηθούν δύο χρόνια αργότερα και να γράψουν μια νέα σελίδα στην ιστορία του Αθηναϊκού. Και μέχρι τώρα το πετυχαίνουν.

Παίκτριες και κόσμος γίναν ένα, αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μπεσίκτας και πανηγύρισαν όλοι μαζί.