Στο All Star Event της SV League στην Κόμπε, ο Γιούτζι Νισίντα πήρε τα εύσημα για τον τρόπο που απολογήθηκε στη διαιτήτρια της αναμέτρησης όταν την χτύπησε καταλάθος.

Κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού σερβίς στο ημίχρονο, η μπάλα κατέληξε πάνω στη γυναίκα, όμως η αντίδραση του Ιάπωνα βολεϊμπολίστα ήταν άμεση. Ο ίδιος πήρε φόρα και γλίστρησε προς το μέρος της, σταμάτησε μπροστά της, γονάτισε και υποκλίθηκε επανειλημμένα, ζητώντας συγγνώμη.

Η ίδια η διαιτήτρια, ανταπέδωσε αυτούς τους χαιρετισμούς, με το στιγμιότυπο να γίνεται αμέσως viral και το κοινό να αποθεώνουν τη στάση του 26χρονου αθλητή. Η κίνησή του αυτή παρέπεμπε στο «ντογκέζα», μία καθιερωμένη κίνηση με την οποία οι ιάπωνες ζητούν συγγνώμης, που εκφράζει ειλικρινή μεταμέλεια, αλλά και σεβασμό.

Για την ιστορία, ο Νισίντα, αρχηγός των Osaka Bluteon, φρόντισε να κλείσει ιδανικά τη βραδιά οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη με 3-0 και αναδείχθηκε MVP.

Δείτε το βίντεο