Η ισχυρότερη γυναίκα στο ποδόσφαιρο εξομολογείται: «Δεν είσαι ιερόδουλη στη Βραζιλία;», της είχε πει τεχνικός διευθυντής!

Η Ρεφαέλα Πιμέντα δεν έχει παίξει ποτέ μπάλα, ούτε έχει διατελέσει προπονήτρια σε κάποια ομάδα, όμως στα 53 της χρόνια θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η παρουσία της στη λίστα του «Forbes “50 over 50” για το 2026», ως η μοναδική εκπρόσωπος του αθλήματος, επιβεβαιώνει την επιρροή της σε έναν χώρο που παραμένει σκληρά ανδροκρατούμενος.

Ως η πρώτη γυναίκα super agent στην ιστορία του ποδοσφαίρου, η Βραζιλιάνα διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει ονόματα όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, αλλά και ανερχόμενα ταλέντα όπως ο 17χρονος Μεξικανός Χιλμπέρτο Μόρα. Η ίδια παραχώρησε συνέντευξη στο BBC και μίλησε για μερικές πτυχές από τη δική της ιστορία, οι οποίες καθόρισαν την καριέρα της και άλλαξαν τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το άθλημα.

Rafaela Pimenta represents some of the biggest names in football, including Erling Haaland and Arne Slot, so what’s life like for the most powerful woman in football? ⚽



Listen to More Than The Score 🎧https://t.co/wioVB3oBtV pic.twitter.com/AWrysPFyGQ — BBC World Service Sport (@BBCWSSport) February 2, 2026

Η Βραζιλιάνα, παρά το ότι έχει ένα από τα πιο κερδοφόρα γραφεία στον κόσμο, υποστηρίζει πως πλέον ακόμα και το ποδόσφαιρο έχει θυσιαστεί στον βωμό του χρήματος, χάνοντας τη μαγεία του. «Το ποδόσφαιρο κινδυνεύει να ξεχάσει τον άνθρωπο και να βλέπει μόνο το κέρδος», είπε χαρακτηριστικά στο BBC, εξηγώντας παράλληλα πώς κατάφερε να ξεκινήσει από το μηδέν και να φτάσει μέχρι την καταξίωση.

Rafaela Pimenta, l'agent qui représente (notamment) Erling Haaland, vient d'être retenue dans la prestigieuse liste Forbes des "50 Over 50", les 50 femmes de plus de 50 ans les plus influentes à travers le monde.https://t.co/mcD02TcvEu pic.twitter.com/CyPGzJZR9Z — Pierre-Etienne Minonzio (@Peminonzio) January 26, 2026

Όταν τεχνικός διευθυντής την είχε ρωτήσει εάν ήταν... ιερόδουλη

«Οι ατζέντηδες που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα μόνοι τους είναι είτε απατώνται, είτε υπόσχονται πράγματα που δεν μπορούν να τηρήσουν. Σήμερα οι μεταγραφές είναι πολύ πιο σύνθετες. Υπάρχουν νομικά, φορολογικά, εργασιακά και εμπορικά ζητήματα στη μέση. Οι παίκτες έχουν γίνει μικρές εταιρείες και κανείς δεν μπορεί να τα ελέγχει όλα μόνος του», είπε, αποκαλύπτοντας ότι ειδικά στα πρώτα της βήματα χρειάστηκε να ζητήσει βοήθεια για να «χτίσει» αυτό που ονειρευόταν.

Ωστόσο, το φύλο της αποτέλεσε πολλές φορές τροχοπέδη στο να γίνει super agent. Η ίδια δεν ξεχνά την πρώτη της συνάντηση με τεχνικό διευθυντή (που δεν κατονομάζει), ο οποίος της είπε ωμά: «Νόμιζα πως ήσουν ιερόδουλη από τη Βραζιλία». Ένα περιστατικό που αποτυπώνει τις δυσκολίες του περιβάλλοντος στο οποίο κλήθηκε να επιβιώσει. Έχουμε προχωρήσει από τότε, αλλά πολλοί άντρες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το φύλο για να σε αποσταθεροποιήσουν ειδικά εάν κάνεις κάτι καλά», σημείωσε.

A artista plástica Anna Maria Maiolino e a empresária esportiva Rafaela

Pimenta integram a segunda edição da lista, ao lado de líderes de mais de 30 países



Leia mais em: https://t.co/tWsnHVVX24



(Fotos: Divulgação)#ForbesMulher #Forbes50Over50 #ForbesGlobal #AnnaMariaMaiolino… pic.twitter.com/ck3zLrnyMW — Forbes Brasil (@ForbesBR) January 22, 2026

Η ίδια πήρε θέση και αναφορικά με την υπόθεση Ρουμπιάλες, λέγοντας: «Θα φιλούσε ποτέ τον Μέσι στο στόμα ή έστω στο μάγουλο όταν του έδινε ένα τρόπαιο; Αν το έκανε, θα είχε απολυθεί επί τόπου. Δεν είναι μόνο η πράξη αυτή καθαυτή που είναι σοκαριστική, αλλά το γεγονός ότι χρειάστηκε τόσος χρόνος για να ληφθεί η απόφαση του αποκλεισμού του».

Η στήριξη στη νέα γενιά

Η Ρεφαέλα Πιμέντα, βλέποντας περιστατικά όπως αυτό με τον Λουίς Ρουμπιάλες, δεν περιορίζεται στο να εκφράζει την αγανάκτησή της για αυτά, αλλά αγωνίζεται ενεργά ώστε να ανοίξει δρόμο για τις νέες γυναίκες στο ποδόσφαιρο. «Δεν πρόκειται πλέον για μένα», λέει, «αλλά για τις κοπέλες που έρχονται μετά από εμένα. Δεν θέλω να περάσουν αυτά που πέρασα εγώ».

Στηρίζοντας νεαρές γυναίκες μέσα από μαθήματα για ατζέντηδες της UEFA και καθοδηγώντας τις ώστε να μην υπομένουν οποιαδήποτε κακοποίηση, θέλει η νέα γενιά γυναικών στον χώρο του ποδοσφαίρου να έχει θέση και λόγο σε έναν χώρο που για χρόνια της έκλεινε την πόρτα.